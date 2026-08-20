Médicos venezolanos hacen historia al curar cáncer de tiroides sin cirugía

La comunidad médica venezolana suma un nuevo logro internacional con dos avances independientes —pero convergentes— en el tratamiento mínimamente invasivo de los nódulos tiroideos y ciertos tipos de cáncer de tiroides. Tanto el Dr. Oscar Hurtado , desde Venezuela, como la Dra. Rebeca Cordero García , desde Chile, han conseguido resultados que transforman el abordaje tradicional de estas patologías, históricamente dominado por la cirugía abierta.

Ambos especialistas han demostrado que la ablación térmica , ya sea por radiofrecuencia o por microondas , puede reducir significativamente el tamaño de los nódulos tiroideos, aliviar síntomas y, en casos seleccionados, destruir tejido maligno sin necesidad de extirpar la glándula .

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¿Qué son los nódulos tiroideos y por qué importa este avance?

Los nódulos tiroideos son crecimientos anormales en la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello. Son extremadamente comunes: hasta el 70 % de las personas desarrollan al menos uno con la edad.

Aunque la mayoría son benignos, algunos pueden crecer lo suficiente como para causar:

Dificultad para tragar o respirar

Dolor o presión en el cuello

Ronquera o cambios en la voz

Deformidad estética visible

Tradicionalmente, los nódulos sintomáticos se trataban mediante cirugía, un procedimiento que implica anestesia general, incisiones visibles y, en muchos casos, la pérdida parcial o total de la función tiroidea.

La ablación térmica cambia ese paradigma.

¿Qué es la ablación por radiofrecuencia?

La ablación por radiofrecuencia (ARF) es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza calor controlado para destruir el tejido del nódulo tiroideo sin afectar el resto de la glándula.

Cómo funciona? (según Roswell Park Comprehensive Cancer Center)

El paciente recibe un sedante suave y anestesia local.

El médico introduce una sonda fina directamente en el nódulo, guiado por ecografía de alta resolución .

directamente en el nódulo, guiado por . La sonda genera calor que destruye el tejido anormal con precisión.

El procedimiento dura unos 30 minutos .

. El paciente se recupera durante una hora y regresa a casa el mismo día.

No deja cicatrices y preserva la función tiroidea.

Roswell Park destaca que la ARF ofrece menos complicaciones, mejor calidad de vida y una alternativa para pacientes que no pueden someterse a cirugía.

La ablación por radiofrecuencia en la práctica clínica moderna

Fuente citada: RGS Healthcare

Según RGS Healthcare, la ARF está “revolucionando el tratamiento de los nódulos tiroideos”, especialmente los benignos sintomáticos. Entre sus beneficios:

Reduce el tamaño del nódulo sin cirugía mayor.

Permite que el paciente vuelva a casa el mismo día.

Mantiene la función normal de la tiroides.

Evita cicatrices y reduce riesgos anestésicos.

La organización destaca que los médicos están perfeccionando la técnica y que su adopción global está creciendo rápidamente.

Avances paralelos, un mismo impacto

Aunque trabajan en países distintos y con tecnologías complementarias, los avances del Dr. Oscar Hurtado y la Dra. Rebeca Cordero García convergen en un mismo punto: demostrar que la ablación térmica es una alternativa segura, eficaz y transformadora para el tratamiento de nódulos tiroideos y ciertos cánceres.

Ambos médicos venezolanos han logrado reducir la dependencia de la cirugía tradicional; preservar la función tiroidea; evitar cicatrices y hospitalizaciones; introducir técnicas de vanguardia en sistemas de salud con recursos limitados.

Sus aportes consolidan un nuevo capítulo para la medicina latinoamericana y abren la puerta a que más pacientes accedan a tratamientos modernos, menos invasivos y con mejores resultados.

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Dr Oscar Hurtado

El médico venezolano Dr. Oscar Hurtado ha logrado un hito histórico al aplicar ablación por microondas para tratar casos de cáncer de tiroides sin cirugía tradicional. Su trabajo documenta la destrucción de células malignas mediante energía térmica controlada, un enfoque que hasta hace poco se reservaba exclusivamente para nódulos benignos.

Este avance representa un cambio profundo en la oncología tiroidea, abriendo la puerta a tratamientos menos invasivos para pacientes que antes dependían únicamente de la cirugía.

Características del procedimiento aplicado por Hurtado:

Ablación térmica por microondas o radiofrecuencia

Aguja fina guiada por ecografía

Procedimiento ambulatorio de menos de una hora

Sin cicatrices

Preserva la glándula y evita terapia hormonal de por vida

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Dra. Rebeca Cordero García

La cirujana venezolana Dra. Rebeca Cordero García, especialista en cabeza y cuello, lideró en 2024 la implementación de la ablación por radiofrecuencia en el Hospital San José de Santiago, convirtiendo al centro en:

El primer hospital público de Santiago

Y el segundo de Chile en realizar esta técnica.

Desde entonces, su equipo ha completado diez procedimientos exitosos en pacientes del sistema público.

Impacto del avance de Cordero: