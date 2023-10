El que se haya transferido o abierto este esquema a Latinoamérica, para favorecer a países como Cuba, Haití, Nicaragua Venezuela y Guatemala “muestra la situación que estamos viviendo en estos momentos en el continente americano, particularmente en Suramérica lo que obliga a los Estados Unidos a reabrir este programa de refugiados.”, agregó Velásquez.

INMIGRACION ICE AP Denis Poroy.jpg 2023 Un agente de Inmigración y Aduanas habla a un grupo de inmigrantes indocumentados. El programa Movilidad Segura pretende desalentar a las personas a cruzar vías peligrosas para llegar a EEUU AP/ Denis Poroy

Para este programa, en concreto, aplican solo los ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela que se encuentren en Colombia hasta el 11 de junio o antes de esa fecha independientemente de si entraron de manera regular o no, y que al momento del registro cuentan con un estatus regular o están en proceso de regularización en el país.

Desde el pasado 28 de junio, Estados Unidos habilitó el programa Movilidad Segura. Sin embargo, fue suspendido sin que se conozcan las causas. Las autoridades han dado a conocer un nuevo cronograma.

En los días en que estuvo operativo fueron muy pocos los que lograron llenar el cuestionario de solicitud.

Las fechas de apertura para aplicaciones en 2023 son:

10 de octubre de 2023

24 de octubre de 2023

14 de noviembre de 2023

28 de noviembre de 2023

12 de diciembre de 2023

Jueves 28 de diciembre de 2023 (excepcionalmente no será el martes debido a los festejos de Navidad)

A través de ‘Movilidad Segura’, las personas de las tres nacionalidades elegibles serán consideradas para programas de admisión de refugiados y respuestas humanitarias, y otras vías de admisión legal a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades.

Tras el anuncio del plan se dijo que Canadá y España estarían dentro de los países de destinos para los refugiados, pero hasta ahora poco se ha precisado de este asunto.

La persona debe llenar un formulario en línea gratuito para ser considerado/a y recibir información sobre las vías legales para viajar a los Estados Unidos. Se revisa la solicitud para determinar si la persona cumple con los requisitos del programa y luego lo contactan. Es posible que se programe una entrevista en persona en Colombia y si reúne todas las condiciones es posible que el beneficiario pueda viajar a los Estados Unidos a través de Movilidad Segura.

Distinguir refugio con asilo

Velásquez explicó que el Programa de Movilidad Segura se puede comparar con muchos planes tal vez, en su opinión, más populares o que por alguna razón se utilizan con mayor frecuencia en lugares un poco más precarios como África y algunos países de origen árabe.

La especialista en temas de Inmigración, explicó que el programa responde a la categoría de refugio, en donde básicamente son situaciones que ya el gobierno ha determinado de antemano para que una persona pueda aplicar a esa categoría.

"Ya era hora que se asumiera un poco más la realidad de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y que se le diera la oportunidad a los ciudadanos de países vecinos", dijo Velásquez.

“Es lamentable que hayamos tenido que llegar a este punto de inmigración ilegal tan alto para que el gobierno de EEUU finalmente expanda al programa de refugiados. Al mismo tiempo, es preocupante que no se está promoviendo de la misma forma como nos gustaría sucediera. En este punto me refiero a que los coyotes (traficantes de personas) siguen siendo quienes manejan la narrativa de las leyes migratorias en vez de lo que es la ley en sí. Lo que si esperamos es que el programa no se abuse porque lamentablemente las razones por la que este plan tardó tanto en ser implementado en Latinoamérica es por las distorsiones que ahora mismo estamos viendo con el parole".

¿Qué otros países?

El programa Movilidad Segura funciona también en Guatemala, exclusivamente para los ciudadanos de esa nación. También en Costa Rica para nacionales de Nicaragua y Venezuela que se encuentren en Guatemala. El programa ayuda a migrantes y refugiadas de estos países que sean elegibles para un traslado legal y seguro a los EEUU.

El plan migratorio fue implementado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de ofrecer rutas legales hacia el país para personas migrantes en Suramérica y Centroamérica. El mismo es apoyado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo a medios informativos de Colombia hasta la primera semana de septiembre se recibieron 11.000 solicitudes, sin precisar cuántos cubanos, haitianos y venezolanos aplicaron al mecanismo.

Es una solución que puede aliviar un poco la entrada masiva y desordenada por nuestra frontera sur, dijo la especialista en temas migratorios, María Herrera Mellado.

La experta espera que funcione el sistema de citas y que sea una solución real, pero de acuerdo con su experiencia estos programas, específicamente los relacionados con ACNUR, tardan demasiado tiempo en dar una solución debido a la burocracia, lo que provoca desesperación en los migrantes y deciden proseguir su camino, "que es lo que precisamente se quiere evitar", subrayó.

