Mujica alecciona al candidato de su partido: "Un presidente no es ningún dios"

"Un presidente en una república tiene que recordar que nadie es más que nadie, que no es ningún dios y que en definitiva ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde", ha defendido el ahora senador, quien precisamente está haciendo campaña por Martínez de cara la segunda vuelta del 24 de noviembre.

"No he visto ningún superhombre que pueda cambiar la historia, la historia no la cambian los caciques, la historia la cambian la fila india de anónimos que hace fuerza y sin eso estamos fritos", ha recalcado Mujica.

En opinión del exmandatario, "lo más importante es la corriente política", según informa el diario El Observador. "Parece que estamos eligiendo a un rey, a un monarca, y no a un presidente", ha lamentado Mujica, que se ha mostrado crítico con la celebración de los debates entre candidatos.

Fue precisamente en ese escenario en el que Martínez hizo los comentarios el miércoles que han generado malestar en el Frente Amplio, la alianza que aspira a seguir en el poder otros cinco años más y encadenar así dos décadas que arrancaron con el primer mandato de Tabaré Vázquez.

Durante el debate con su rival en la segunda vuelta, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Martínez sostuvo que "el programa del Frente Amplio no mandata". Ya el miércoles, el candidato izquierdista ahondó en esta postura durante su encuentro con el presidente electo de Argentina: el programa "es una propuesta" e "ideas que cada candidato valora".

Martínez se impuso en primera vuelta a Lacalle Pou con un 39,2 por ciento de los votos, pero los sondeos auguran ahora una victoria del opositor en segunda vuelta --con un 47 por ciento frente a un 42 por ciento--, más ahora que el candidato del Partido Nacional ha sellado un acuerdo de oposición con otros partidos opositores.