martes 13  de  enero 2026
Número dos del chavismo regresa a red X bloqueada en Venezuela por Maduro

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes", escribió Diosdado Cabello en X. El dirigente se mantiene como Ministro del Interior del chavismo

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína.

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El poderoso dirigente Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del chavismo, reapareció este martes en la red social X, que está bloqueada desde 2024 en Venezuela por orden del ahora depuesto dictador Nicolás Maduro como protesta a los cuestionamientos a su reelección ese año.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado "vencedor" de las presidenciales en medio de denuncias de fraude de la oposición, que mostró las actas de votación para certificar el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Ministros, parlamentarios e instituciones del régimen pararon inmediatamente el uso de X, que era el primer canal de información del país. Su acceso dentro de Venezuela requiere del uso de VPN.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió sorpresivamente Cabello en X. "Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dcabellor/status/2011150562499444966&partner=&hide_thread=false

La cuenta de Cabello tiene 2,6 millones de seguidores y, desde el bloqueo de X, solo republicaba contenido de su programa de televisión o de allegados. Pero, hasta ahora, el funcionario no había escrito ningún mensaje.

Maduro fue capturado el 3 de enero por tropas de los Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas y otros tres estados. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna de forma interina bajo dura presión de Washington.

Cabello permanece como ministro del Interior. Es considerado el número dos del chavismo y de sus dirigentes más radicales.

Comentarios en X

Diosdado Cabello recibió más de 700 comentarios en la red X en poco más de dos horas, entre memes que involucraban a Donald Trump, carteles de la recompensa por la captura del ministro y mensajes solidarios con Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también fue detenida.

"Eres el siguiente", "van por ti", escribieron unos; "venceremos", "gracias por estar y por nunca rendirte", señalaron otros.

La fiscal general, Pam Bondi, advirtió el 6 de enero al ministro Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado, que sobre ellos también tienen cargos formales por varios hechos contra la seguridad de Estados Unidos, como la que mantiene al jefe del régimen y su esposa en una cárcel en Nueva York.

En la acusación, la fiscalía estadounidense acusa a Cabello, entre otros implicados, de asociación con “narcoterroristas de las FARC, el ELN, los carteles mexicanos Sinaloa y Los Zetas, y la organización criminal Tren de Aragua.

FUENTE: Con información de AFP

