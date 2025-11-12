miércoles 12  de  noviembre 2025
REPRESIÓN

ONG venezolana denuncia que activista electoral es procesada en ausencia y sin derecho a la defensa

La activista Nélida Sánchez está detenida desde agosto de 2024. Está acusada de varios delitos, entre ellos traición a la patria y terrorismo

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen

Cotesía X @Gbastidas

Cotesía X @Gbastidas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Súmate, ONG experta en temas electorales, denunció que la activista Nélida Sánchez es procesada en ausencia. Sánchez, abogada de profesión, fue detenida el 26 de agosto del año pasado. Formó parte del adiestramiento electoral de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La Fiscalía la acusó de la presunta comisión de cinco delitos: instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración; traición a la patria y terrorismo.

"El Tribunal Primero en Función de Terrorismo dio inicio a las audiencias de Juicio en contra de Nélida Sánchez, Coordinadora Nacional de Formación Electoral de nuestra Asociación Civil Súmate, casi un año después de que el Tribunal Tercero de Control autorizara su enjuiciamiento por la imputación de cinco delitos que no cometió sin notificarla de las mismas y en su ausencia, sin derecho a la defensa por sus abogados de confianza ni a ser oída con las debidas garantías", señaló Súmate este martes 11 de noviembre.

La ONG puntualizó también que la activista es procesada en una causa común de la cual no es parte, con lo cual se violan disposiciones constitucionales y legales. Indicó que este caso contraviene el que Estado de derecho, así como los principios de independencia e imparcialidad.

Ratifican inocencia de activista

Por otra parte, Súmate señaló que hasta ahora el Tribunal Primero en Función de Terrorismo, a cargo del Juez José Antonio García Morán, ha realizado dos audiencias de juicio, durante las cuales se repitió "el guion de las violaciones graves al debido proceso de Nélida Sánchez" cometidas en las audiencias de presentación, el 28 de agosto de 2024, y la preliminar del 6 de noviembre del año pasado.

"Insistimos en la inocencia de nuestra compañera Nélida Sánchez de los delitos por los cuales está siendo procesada, castigo inmerecido para ella y su familia, ya que no es delito ni causa para ser enjuiciada el hecho de haber sido parte de la plataforma de la defensa del voto en la elección presidencial del 28 de julio de 2024", expresó la organización.

De acuerdo con la ONG, la activista electoral "se encuentra en estado de indefensión judicial". Por ello, exigió la nulidad absoluta de todos los actos procesales realizados y en curso, y ordenar la libertad personal de Nélida Sánchez.

FUENTE: Con información de Súmate

