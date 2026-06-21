domingo 21  de  junio 2026
DERECHOS HUMANOS

ONG venezolana registra 26 presos muertos bajo custodia del régimen entre abril y junio

Nuevamente la falta de atención médica en cárceles de Venezuela cobra la vida de los presos, denunció el Observatorio de Prisiones. Reportan muerte de detenida

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de la presa Fabiana Páez, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, a 29 kilómetros de Caracas

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de la presa Fabiana Páez, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, a 29 kilómetros de Caracas

Observatorio Venezolano de Prisiones
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG defensora de derechos humanos, denunció que se elevó a 26 el número de presos fallecidos bajo custodia del Estado entre abril y junio de este año.

La organización registró la muerte de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, a 29 kilómetros de Caracas.

Lee además
Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).
DDHH

ONG venezolana exige que Ministerio Público "cese simulación institucional" ante casos de presos políticos
El Helicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta que cárcel de El Helicoide permanece abierta, con "al menos 25 presos políticos"

"Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. El Observatorio Venezolano de Prisiones conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud, que no recibieron debida atención médica integral", informó la ONG a través de sus redes sociales.

El Observatorio destacó que esta es la primera muerte que documenta de una privada de libertad en la cárcel La Crisálida, desde su creación en 2018. Recordó que este centro penitenciario es la antigua sede del Internado Judicial de Los Teques, antiguamente para población masculina.

Los datos que maneja la ONG indican que, en La Crisálida, hay alrededor de 320 mujeres privadas de libertad. "Por ello, exigimos urgente atención médica especializada a las reclusas, para evitar que se produzca otra muerte bajo custodia del régimen", puntualizaron.

A su vez, denunciaron que en ese penal son inadecuadas condiciones de reclusión, hay presencia de presas políticas junto con presas sociales y recibían un solo envase de agua para su aseo personal y lavar su ropa. "Además, en las celdas se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024", indicaron.

Otros presos fallecidos

En lo que va de junio de 2026, también se conoció la muerte de Yosevet de Jesús Lozada, en la cárcel Rodeo III, y de Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2025, 181 privados de libertad murieron bajo custodia. De esta cifra al menos 151 personas (95%) fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban, entre ellas una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones

Temas
Te puede interesar

ONG venezolana denuncia que 21 presos fallecieron "bajo custodia del régimen" desde abril

Foro Penal reporta que en Venezuela quedan más de 300 presos políticos

Foro Penal denuncia que 87 presos políticos en Venezuela suman más de dos años de detención preventiva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ramiro Valdés en una foto de 2003.  video
CUBA

Muere Ramiro Valdés, fundador del MININT y símbolo de la represión en Cuba

A Keiko Fujimori le toca demostrar que puede gobernar. (AFP)
PERÚ

Keiko tendrá que gobernar con mano dura, advierte experto 

La gente hace fila para votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DEMOCRACIA

Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia. 
CORONA

Carlos III ofrece al príncipe Harry y Meghan Markle alojarse en residencia real

El argentino Francisco Cerundolo reacciona tras vencer al estadounidense Tommy Paul en la final individual masculina del ATP HSBC Championships, disputada el 21 de junio de 2026 en el Queens Club, al oeste de Londres. 
Tenis

Francisco Cerúndolo hace historia en Queen's y conquista su primer título ATP 500

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
ELECCIONES

De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ramiro Valdés en una foto de 2003.  video
CUBA

Muere Ramiro Valdés, fundador del MININT y símbolo de la represión en Cuba

El Dr. Díaz entrenando con su hijo Cristian.
DÍA DE LOS PADRES

Padres, patriotas y académicos: un padre y sus dos hijos al servicio de la Marina de EEUU

Personas pasando frente a un hotel, en La Habana, Cuba.
CRISIS

Cuba: El mayor apagón dejará sin corriente a 64% de la isla este domingo

Ejecutivos y empleados de SpaceX celebran la salida a Bolsa de una de las empresas mayores del mundo.
WALL STREET

Visión de Musk con SpaceX estremece mercados y hace historia