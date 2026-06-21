ONG venezolana registra 26 presos muertos bajo custodia del régimen entre abril y junio

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de la presa Fabiana Páez, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, a 29 kilómetros de Caracas

CARACAS. - El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG defensora de derechos humanos, denunció que se elevó a 26 el número de presos fallecidos bajo custodia del Estado entre abril y junio de este año.

La organización registró la muerte de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, a 29 kilómetros de Caracas.

"Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. El Observatorio Venezolano de Prisiones conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud, que no recibieron debida atención médica integral", informó la ONG a través de sus redes sociales.

El Observatorio destacó que esta es la primera muerte que documenta de una privada de libertad en la cárcel La Crisálida, desde su creación en 2018. Recordó que este centro penitenciario es la antigua sede del Internado Judicial de Los Teques, antiguamente para población masculina.

Los datos que maneja la ONG indican que, en La Crisálida, hay alrededor de 320 mujeres privadas de libertad. "Por ello, exigimos urgente atención médica especializada a las reclusas, para evitar que se produzca otra muerte bajo custodia del régimen", puntualizaron.

A su vez, denunciaron que en ese penal son inadecuadas condiciones de reclusión, hay presencia de presas políticas junto con presas sociales y recibían un solo envase de agua para su aseo personal y lavar su ropa. "Además, en las celdas se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024", indicaron.

Otros presos fallecidos

En lo que va de junio de 2026, también se conoció la muerte de Yosevet de Jesús Lozada, en la cárcel Rodeo III, y de Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2025, 181 privados de libertad murieron bajo custodia. De esta cifra al menos 151 personas (95%) fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban, entre ellas una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones