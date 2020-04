OPS: Cuba debe organizar entrega de alimentos para evitar expansión del COVID-19

Debe haber "una mejor organización en la entrega de los alimentos", pidió.

Aunque el régimen ha dictado medidas para forzar un distanciamiento social que permita combatir la pandemia del Covid-19 en Cuba, ha decretado el cierre de algunos barrios y poblados y aumentado la presencia policial en el espacio público, las imágenes que llegan desde la Isla muestran que los cubanos están en las calles de forma masiva para comprar suministros en medio del fuerte desabastecimiento.

medicos cuba coronavirus habana 04042020 afp.jpg Una doctora y una estudiante de Medicina participan en el pesquisaje casa por casa para detectar posibles casos de COVID-19 en La Habana, Cuba. ADALBERTO ROQUE / AFP

Moya, de nacionalidad peruana, indicó que "la oportunidad en el diagnóstico es clave" para evitar complicaciones "y si ocurren el país tiene un protocolo definido", aseguró.

Y agregó que aunque la letalidad irá variando y todavía es pronto para hacer comparaciones, la capacidad de la Isla para "organizarse a través de sus trabajadores de salud, de su red de atención primaria, identificar tempranamente, es clave".

La OPS ha mantenido una estrecha relación con La Habana, sobre todo en países como Brasil, donde sirvió de intermediaria para los pagos del Gobierno local al de la Isla por el trabajo de médicos cubanos.

En el esquema, que se extendió de 2013 a 2018, el Gobierno cubano se quedaba con alrededor de un 70% de lo que pagaba Brasilia por concepto de salarios de los médicos. Mientras, la OPS se embolsaba otro 5%. Por esa razón, varios doctores que abandonaron esas "misiones" presentaron una demanda en su contra en EEUU.

Además, el organismo tampoco informó sobre un brote del virus del Zika que se diseminó por Cuba durante 2017, un año después de que se declaró el fin de la emergencia de salud global.

Tras un estudio publicado en la revista Cell en 2018, funcionarios internacionales reconocieron al periódico The New York Times que no habían contado 1.384 casos reportados ese año por los funcionarios cubanos.

Esa cifra es un fuerte incremento respecto a los 187 casos confirmados en la Isla en 2016 y "concuerda con los estimados para 2017 de nuestro propio estudio", dijo Kristian Andersen, un investigador de enfermedades infecciosas en el Scripps Research Translational Institute en La Jolla, California, y uno de los coautores de la investigación.

Los funcionarios de la OPS, una entidad de la Organización Mundial de la Salud, culparon a un "problema técnico" de la falta de un reporte oportuno del brote en Cuba.