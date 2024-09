Periodista al Fiscal general de Venezuela: "Las actas del oficialismo son fantasmas"

William Saab, quien ha sido acusado de ser un fiel funcionario del régimen, debió enfrentarse a los cuestionamientos directos que realizó el comunicador social en torno a la veracidad y legitimidad de las acciones emanadas desde el Ministerio Público en contra de la población, luego de que la sociedad civil manifestara su descontento por el no reconocimiento de los resultados electorales que dieron como ganador a Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

“Del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada, me encantaría que como Ministerio Público fiscal, y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición, para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa”, comentó del Rincón.

El régimen y las "actas fantasmas"

En la entrevista, el comunicador social catálogo de "actas fantasmas" las consignadas desde el régimen de Venezuela.

“Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas, hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces hablamos”, afirmó el entrevistador.

En este sentido, el periodista insistió en que a poco más de un mes del proceso electoral fraudulento, tanto la población civil como la comunidad internacional no ha podido realizar la comparación de los resultados.

“Mientras sigan escondiendo actas aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad y, perdónenme, pero su dicho no es suficiente para la jurisprudencia, tiene que haber sustento, el sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab”, criticó.

El régimen insiste en esconder y reprimir

Por su parte, el fiscal general, alejado de su rol y favoreciendo al régimen de Venezuela, insistió en que los resultados electorales presentados por la oposición nacional son falsos.

“Allí aparecen, por ejemplo, actas de gente que no votó, actas de gente que aparece fallecida, votando, actas de personas que votaron por un candidato y aparecen por otro. Mucha gente se metió en el QR y aparecían eran unos muñequitos o una dirección de un restaurante. Es decir, una página apócrifa, falsa, que hizo apología al delito, él la publica y la difunde en sus redes y el Ministerio Público lo citó, no una, dos y tres veces”, aseguró.

De igual manera, volvió a arremeter contra la líder política María Corina Machado y se refirió al exilio forzado del presidente electo, Edmundo González Urrutia.

"Eso, obviamente, lo que hizo fue que él, como excandidato perdedor, prefiriera, como todo el mundo ya lo sabe, irse a vivir, desde el 29 de julio, a España, en la Embajada de los Países Bajos”, indicó Saab.

El periodista aprovechó para pedir la publicación de las actas: “Lo que está haciendo usted es un atropello, mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra o la muestra al público o lleve un peritaje forense, entonces hablamos”, aseveró

