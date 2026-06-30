Puerto Rico coordina respuesta humanitaria ante posible traslado de pacientes de Venezuela

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

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Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).

SAN JOSÉ — El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, anunció este martes que mantiene un proceso de coordinación para evaluar, caso por caso, el posible traslado de pacientes desde Venezuela que requieran atención médica especializada.

Ramos explicó que desde hace varios días mantienen comunicación oficial y permanente con el Ejército de Estados Unidos, organismo encargado de establecer las directrices operativas para una eventual transferencia de pacientes desde Venezuela hacia Puerto Rico.

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"Hemos coordinado directamente con el Ejército de EEUU para asegurar que cada traslado, de concretarse, se realice bajo criterios médicos claros, protocolos estrictos de control, documentación completa y con la autorización previa del Departamento de Salud y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)", detalló.

"Ficha clínica"

Como parte del procedimiento establecido, el hospital de origen en Venezuela deberá completar una ficha clínica estandarizada, que será remitida a la base del Ejército de Estados Unidos.

Posteriormente, la información será enviada a la Sala de Emergencias del Centro Médico de Puerto Rico para una evaluación individualizada y para determinar, de acuerdo con la disponibilidad de recursos especializados, los servicios que cada paciente pudiera requerir.

Solo después de la aceptación formal por parte de ASEM corresponderá al Ejército estadounidense ejecutar el traslado hacia Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

Por su parte, el director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, indicó que el Centro Médico cuenta con protocolos clínicos actualizados para la evaluación y atención de este tipo de casos.

"Constantemente realizamos simulacros ante posibles emergencias, tanto locales como internacionales, y esa preparación nos permite responder de manera ordenada", afirmó Colón, quien recordó que la institución ya atendió situaciones similares tras el paso del huracán Irma por las Islas Vírgenes en 2017.

La cifra de fallecidos por los dos terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a 1.943, mientras que el número de heridos alcanza los 10.571, según informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez.

Rodríguez señaló además que 6.461 personas han sido rescatadas y que, durante las primeras horas de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares en las zonas afectadas.

Los terremotos de la semana pasada impactaron Caracas y otros seis estados del norte del país, especialmente el estado costero de La Guaira.

FUENTE: Con información de EFE