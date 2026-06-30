martes 30  de  junio 2026
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Bad Bunny y Gabriela Berlingeri asisten juntos al torneo de Wimbledon

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron en repetidas ocasiones a la pareja compartiendo de manera amena en la competencia deportiva

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny y la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri captaron la atención mediática internacional tras dejarse ver juntos en las gradas de la Cancha Central del All England Club. La pareja presenció el debut del tenista serbio Novak Djokovic en el emblemático torneo de Wimbledon.

La inesperada aparición de las celebridades en el prestigioso certamen sobre césped no solo sorprendió a los aficionados al deporte, sino que también interrumpió un prolongado período de discreción en lo que respecta a sus salidas públicas.

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Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron en repetidas ocasiones a la pareja compartiendo de manera amena el encuentro deportivo, consolidando uno de los momentos más comentados de la jornada. Cabe destacar que la presencia del intérprete en el palco del torneo de tenis británico guarda una estrecha relación con eventos recientes.

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Apenas unos días antes de este acontecimiento, el propio Novak Djokovic había dejado atónito al público londinense al presentarse como invitado especial en uno de los multitudinarios conciertos que el cantante ofreció en la capital británica, evidenciando un vínculo de mutua admiración entre ambas figuras internacionales.

Historia y relación

El cantante y Berlingeri poseen un historial que se remonta al año 2017. Ambos se conocieron de manera fortuita en un establecimiento gastronómico de Puerto Rico, luego de que el cantante participara en una presentación del dúo Zion & Lennox.

Desde aquel encuentro, el rol de Berlingeri evolucionó considerablemente, trascendiendo el ámbito estrictamente personal para convertirse en una pieza fundamental dentro del engranaje creativo del artista. Entre sus aportes más significativos destaca su labor como fotógrafa para la histórica portada que Bad Bunny protagonizó en la revista Rolling Stone en el año 2020, marcando un hito al ser la primera mujer latina en realizar dicha cobertura.

Asimismo, ha colaborado con su voz en diversas producciones discográficas del músico.

La trayectoria sentimental de la pareja ha estado sujeta a constantes especulaciones por parte de la prensa de espectáculos y sus seguidores.

En el año 2023, la atención mediática se desvió hacia la relación de alto perfil que el cantante mantuvo con la modelo estadounidense Kendall Jenner, un romance ampliamente documentado por los medios que llevó a la opinión pública a asumir de manera generalizada el fin definitivo de su historia con Berlingeri.

No obstante, el panorama dio un giro notable desde los primeros meses de 2026, período en el cual ambos comenzaron a ser vistos nuevamente en un contexto de evidente cercanía.

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