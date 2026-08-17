lunes 17  de  agosto 2026
OPINIÓN

Construir un futuro seguro

La dicotomía entre el colectivismo marxista fracasado y el individualismo democrático definirá el futuro de Venezuela, exigiendo corregir errores históricos.

Venamérica

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Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

"La primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida" Viktor Frankl

Pensar en un futuro seguro es darle un sentido más profundo a nuestra vida, es proponerse lograr un objetivo concreto que puede ser, por ejemplo, restablecer la fortaleza interior para lograr vencer los obstáculos y dificultades que impiden el ejercicio pleno de la libertad. La libertad interior dice Viktor Frankl "puede elevar al hombre muy por encima de su destino adverso." La fe en el futuro, en un futuro mejor, impulsa a acumular las fuerzas del asidero espiritual necesario para impedir la pérdida de la confianza y creer que es posible superar la quiebra moral y material del país.

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El venezolano culturalmente no ha vivido ni quiera Dios que pueda vivir jamás, la neurosis colectiva frecuente en aquellos pueblos que han sido sometidos por la insania mental de un Hitler (Nazismo), Stalin, Kim Il Sun o Castro (Comunismo) que han hecho experimentar un vacío existencial en las sociedades que les ha tocado dirigir, donde la prédica oficial repetitiva ha sido que la felicidad futura no es posible sin la existencia del líder.

La construcción de un futuro seguro es posible si empezamos desde ahora a tomar decisiones para cambiar el orden de cosas envejecido que obstaculiza vivir la vida con dignidad, asumir con convicción la orientación de nuestro propio destino con talento y coraje, venciendo el miedo y la desesperanza.

Un conocido proverbio oriental advierte que si queremos conocer nuestro pasado miremos el presente que es su consecuencia y si queremos conocer el futuro miremos el presente que es su causa. Para asegurar un futuro de bienestar y prosperidad es imperativo impedir el avance de esta desquiciante realidad presente sustentada en ideas caducas y construir las bases de un futuro orientado sobre el esfuerzo creador de los venezolanos. Si en algo tienen razón los candidatos del régimen es que no hay "ranking" posible entre ellos, porque no puede haber comparación entre la raza de los hombres indecentes y la raza de los hombres y mujeres decentes que luchan por un mejor futuro, por un futuro seguro que le dé sentido a la vida para vivir en sociedad, de manera imperfecta tal vez, pero con dignidad. No se trata de vivir por vivir, se trata de existir, de ser alguien útil en la vida. Como dice Viktor Frankl darle sentido a nuestra existencia en nuestro planeta tierra en el corto paso por ella.

El momento que vive el país es crucial para la vida de todos los venezolanos. Se trata de decidir entre dos visiones del mundo totalmente contrapuestas. Dos formas de organizar la sociedad completamente distintas. Es una lucha entre el colectivismo marxista fracasado en todo el planeta después de sacrificar varias generaciones de seres humano, y el individualismo democrático que garantiza el respeto a la libertad plena, sin más restricciones que el respeto al derecho de los demás, como se estila en toda sociedad moderna educada en valores. o como dice Arnold Toynbee: "la razón psicológica permanente para aceptar la dictadura es la circunstancia de que la dictadura exime a todos los individuos del tormento de tener que tomar decisiones importantes."

Se trata de corregir el error histórico de haber permitido democráticamente que alguien se apropiara del poder con la intención de destruir la democracia y convertirse en dictador. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón*

Director de VenAmérica

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