Rector del CNE reconoce la falta de transparencia elecciones del 28 de julio

Luego de expresar su desacuerdo con la fecha adelantada de las elecciones y la exclusión de organizaciones políticas, por parte de la mayoría del directorio del organismo electoral, Delpino hace referencia a uno de los puntos más álgidos como fue el Registro Electoral.

"En la jornada especial de Registro Electoral, se discutió el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. A pesar de que la Constitución y la LOPRE estipulan claramente los requisitos para votar, se impusieron condiciones y restricciones que limitaron significativamente la inscripción y actualización de datos de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. Este asunto nunca fue llevado al directorio del CNE, lo que considero un grave error".

Sobre el irregular rechazo de postulaciones de los candidatos, relató: "El sistema automatizado para la postulación de candidatos, abierto entre el 21 y el 25 de marzo, presentó problemas de intermitencia y falta de equidad en los horarios asignados a las organizaciones políticas. Esta situación generó preocupación sobre la transparencia del proceso. Aunque solicité una prórroga de 48 horas para resolver estas dificultades, mi petición no fue discutida".

Incidencias en elecciones

Delpino señaló que el proceso electoral se desarrolló, inicialmente, con pocas incidencias. Sin embargo, sufrió graves problemas tras el cierre de las mesas de votación.

"Tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación", indicó.

Delpino explica que según los protocolos la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada por un presunto hackeo, "habiendo silencio y una demora no explicada".

Delpino relató que a las 9:00 de la noche del 28 de julio se le informó sobre el presunto hackeo. "Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y manteniendo al país en una injustificada espera. Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data center de los comandos, y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados".

En el comunicado que llega a casi un mes de haberse celebrado el proceso, el rector Delpino criticó la falta de publicaciones oportunas de los resultados mesa por mesa y la suspensión de auditorías cruciales. Además, expresó su descontento con la exclusión de partidos políticos y la falta de discusión sobre la presencia de veedores internacionales, enfatizando su compromiso con la ética y la transparencia.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", finalizó.

