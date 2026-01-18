Régimen cubano aprueba planes para decretar "Estado de Guerra" en medio de la tensión con EEUU

Un grupo de soldados cubanos traslada una pieza de artillería durante las maniobras militares.

LA HABANA.— El régimen cubano aprobó los planes y medidas para dar paso al denominado “Estado de Guerra” , en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Estados Unidos tras los ataques de Washington a Venezuela que culminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro.

La decisión fue adoptada el sábado 17 de enero durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, encargado de asumir el control del país en situaciones excepcionales como conflictos armados o desastres naturales. El anuncio no incluyó detalles sobre el alcance de las medidas aprobadas, aunque la prensa oficialista señaló que se sustentan en la concepción estratégica de la llamada “Guerra de todo el pueblo” .

Impulsada en la década de 1980 por el dictador Fidel Castro, la "Guerra de todo el pueblo" es la doctrina militar oficial del régimen cubano, diseñada para enfrentar una posible agresión militar a gran escala, particularmente de una potencia superior.

La doctrina, que combina las fuerzas regulares (Fuerzas Armadas Revolucionarias - FAR) con fuerzas populares, como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y las Brigadas de Producción y Defensa, se basa en la premisa de que cada ciudadano cubano debe tener un lugar, un medio y una forma de lucha en caso de invasión extranjera.

Preparación militar

De acuerdo con los medios de la dictadura, la reunión se realizó “en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa”, con el objetivo de “incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal”, esto pese a las carencias y viejo armamento.

El Consejo evaluó la preparación militar del país “en caso de una guerra” y que el encuentro tuvo como propósito “analizar y aprobar los planes y medidas del paso al Estado de Guerra”, sin precisar plazos ni escenarios concretos.

La reunión fue la primera de este órgano que se hace pública desde el pasado 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense en Caracas derivó en la captura de Maduro, principal aliado político de La Habana.

El Consejo de Defensa Nacional está encabezado por el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Según los reportes oficiales, el exdictador Raúl Castro, de 94 años, “se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad” y la calificó como “una buena y eficiente reunión”.

“No hay rendición ni claudicación posible”

Las autoridades del régimen señalaron que este ha sido el segundo sábado consecutivo dedicado a ejercicios de defensa desde la incursión estadounidense en Venezuela.

Las maniobras han incluido ensayos de emboscadas, entrenamientos para la instalación de minas, acciones de protección a la población civil y clases combinadas de sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, de acuerdo con la prensa estatal.

El anuncio se produce además días después de la llegada a la isla de los restos de 32 militares cubanos muertos en Caracas durante el ataque estadounidense, quienes recibieron homenajes póstumos. En uno de esos actos, Díaz-Canel aseguró que “no hay rendición ni claudicación posible” ante una eventual agresión de Estados Unidos.

Enfrentamiento Cuba-EEUU

“Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó el dictador, quien durante las ceremonias vistió el uniforme verde olivo como jefe del Consejo de Defensa Nacional, una prerrogativa reservada por ley para estados de guerra, emergencia o movilización general.

Dos semanas después de la operación militar en Venezuela, el enfrentamiento verbal entre La Habana y Washington se ha intensificado.

A comienzos de esta semana, Díaz-Canel negó la existencia de conversaciones en curso con la administración estadounidense, como había sugerido el presidente Donald Trump, reafirmando la línea de confrontación adoptada por el régimen cubano.

