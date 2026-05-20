Excarcelan a exfuncionarios de la Policía Metropolita de Caracas, tras 23 años como presos del chavismo

Los policías metropolitanos Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín fueron sentenciados a 30 años de prisión, en abril de 2009, por el delito de homicidio calificado frustrado en complicidad, tras hechos violentos en medio de protestas contra Hugo Chávez. El gobierno interino los excarceló el 19 de mayo de 2026

CARACAS.- Los tres exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas ya disuelta, unos de los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes en la noche, luego de 23 años de una cuestionada detención por los hechos violentos del 11 de abril de 2002 por los cuales fueron condenados, según confirmó la ONG Foro Penal.

Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, encarcelados desde el 19 de abril de 2003, salieron del centro penitenciario ubicado en el estado Lara, luego del anuncio oficial de excarcelación de 300 personas detenidas por motivos políticos de las 400 que se reportan, se informó.

"Nunca debieron estar tras las rejas", dijo la organización de derechos humanos la noche del jueves, en la red social X. Los expolicías metropolitanos fueron sentenciados a 30 años de prisión, en abril de 2009, por el delito de homicidio calificado frustrado en complicidad por las muertes en el centro de Caracas durante manifestaciones por el golpe de Estado frustrado a Hugo Chávez.

El tribunal otorgó "la libertad condicional por medida humanitaria", según afirmó Molina, en las afueras de la cárcel donde los tres presos políticos expresaron su emoción por el fin de su detención que ha sido considerada injusta, dado que las imágenes de la manifestación en la época mostraron que la PM ayudaba a los ciudadanos a protegerse.

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Luego de 23 años, hoy los policías metropolitanos recuperan su vida.



Héctor, Erasmo y Luis libres.



Gracias a Dios. pic.twitter.com/9gBieIbUfm — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 20, 2026

Presos políticos en libertad tras un viacrucis

Por su parte, Erasmo Bolívar agradeció a Dios por mantenerlos "firmes y fuertes todo este tiempo", así como a "todas esas personas que han estado pendientes" de ellos, en un video difundido por X.

"No ha sido fácil, esto ha sido de verdad un viacrucis", expresó el expolicía, quien prevé encontrarse con una Venezuela "totalmente distinta" a la de 2003, pero confía en que se adaptarán "poco a poco a la nueva sociedad".

La excarcelación se produjo horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que los policías formaban parte del grupo de presos políticos beneficiados con la amnistía durante esta semana. Dijo que "algunas" personas que serán liberadas estuvieron "incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad, mayores de 70 años o portadores de una patología", serían beneficiadas.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que, más que las palabras, son los hechos sobre los presos políticos los que importan. "Todo paso hacia la libertad es un buen paso, pero manejemos las expectativas con prudencia. Que no quede nadie por fuera es la consigna", sostuvo. La ONG abogó por libertades sin restricciones.

"La cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres", dijo la organización Realidad Helicoide.

Exigen libertad plena

La excarcelación anunciada por el interinato venezolano "no alcanza ni siquiera a la mitad de quienes hoy permanecen encarcelados por razones ideológicas, en abierta violación de sus derechos fundamentales", denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

"No son 300. Nuestra organización mantiene un registro de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias", puntualizaron en redes sociales.

De acuerdo con la ONG, el regreso de una persona a su hogar no puede ser presentado como una concesión política. "Es, en realidad, el cumplimiento tardío de las obligaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los estándares internacionales de derechos humanos", añadieron.

Incertidumbre sobre otros "rehenes"

Por el mismo caso, los comisarios Henry Vivas y Orlando Forero, exdirector y exjefe de Operaciones de la PM, también condenados por el caso, tienen medida de casa por cárcel por padecer de cáncer, pero no está claro aún si serán beneficiados con la medida que incluye a mayores de 70 años de edad y portadores de alguna patología.

La abogada Yajaira Forero, esposa y abogada de Forero y quien asistió a uno de los expolicías en el proceso, indicó que el comisario obtuvo medida humanitaria después de pasar ocho años en la cárcel por lo que espera acudir este miércoles al tribunal para conocer la medida, según informó.

"Los tres exfuncionarios debían haber estado en libertad desde el año 2010 por medidas alternativas de aplicación de la pena, que luego les correspondía también en 2023 y 2025, pero se les negó la libertad", dijo y exigió para todos ellos libertad plena, tras un "juicio amañado y plagado de irregularidades como rehenes del chavismo".

También familiares de la exjuez penal María Lourdes Afiuni, presa polítca de Chávez en un juicio irregular, esperan por conocer el alcance de la medida y si la podrá beneficiar.

Hasta este 20 de mayo en la mañana, se había confirmado la excarcelacion de 24 presos políticos, de los cuales 22 son hombres y dos mujeres, informó el Foro Penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056919640341704764&partner=&hide_thread=false Despues de más de 23 años injustamente detenidos por algunos de los hechos del 11 Abril los PM Hector Rovain, Luis Molina y Erasmo Bolivar son excarcelados, no debieron estar ni un día detenidos son inocentes!! pic.twitter.com/WYUTs1z7ng — Yajaira De Forero (@YajairaForero) May 20, 2026

FUENTE: Entrevista con la abogada Yajaira de Forero, con información de EFE y ONG Foro Penal, Realidad Helicoide, Justicia, Encuentro y Perdón