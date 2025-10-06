lunes 6  de  octubre 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro dice a EEUU que "extremistas" quieren colocar explosivos en su embajada en Caracas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional alíada del régimen, vinculó a la oposición con un plan violento, luego de que EEUU advirtiera la búsqueda de carteles por tierra

La Marina de EEUU publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

@USNavy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El régimen de Maduro dijo este lunes a EEUU que existe un plan de "extremistas" para colocar "explosivos" en su embajada en Caracas, en medio tensiones que se elevaron en los últimos días por la ofensiva militar de Washington en el Caribe contra los cárteles de la droga, especialmente desde Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen autoritario de Venezuela, dio la información en un comunicado en el que además vincula a la oposición con el supuesto plan violento contra la sede diplomática en la que solo hay agentes de seguridad, desde que se cerró en 2023 en medio de la ruptura de relaciones en 2019.

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

"Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU", según agencias.

Cabe destacar que Rodríguez no entregó ninguna prueba que certifique estas nuevas acusaciones contra la oposición. Expertos señalan que las mismas pueden ser la justificación para otra ola de represión contra los líderes de la oposición en el país caribeño.

La declaración de Rodríguez se hizo pública horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que los operativos militares “han sido tan exitosos que ya no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe, y que “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”.

Alerta de EEUU

Según la información, que fue difundida por las redes de medios oficialistas. Rodríguez señaló que “el gobierno de Donald Trump ha sido alertado, a través de tres canales diferentes, sobre una grave amenaza que pone en riesgo la seguridad de la sede diplomática”.

El texto no detalló sobre los “canales” empleados para hacer llegar la información a la Administración Trump

“Esta amenaza proviene de sectores extremistas de la derecha quienes organizan una operación de falsa bandera con el objetivo de colocar explosivos letales en la embajada”, acusó Rodríguez a través del texto que reseñan las redes.

El viernes, el Departamento de Defensa informó de otro ataque militar a una cuarta lancha que transportaba lo que llamaron un cargamento de droga por el Caribe, en una ofensiva que fue anunciada por Trump en agosto pasado, y en la que 21 personas han muerto en los ataques, según información estadounidense.

En este contexto, el secretario de Estado Marco Rubio defendió los ataques contra las embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y aseguró que la ofensiva dejó de ser disuasiva.

“Sabemos quiénes son y de dónde salen", aseguró.

FUENTE: Con información de AFP, Cubanet. EN

