viernes 26  de  junio 2026
ABUSO DE PODER

Rescatistas de Protección Civil retenidos por ocho horas para acto protocolar, denuncia periodista

El grupo de rescatista fue abandonado sin equipos en la entrada del estado la Guaira, pero gracias a la colaboración de un ciudadano ruso llegaron a Caraballeda

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto.&nbsp;

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto. 

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La periodista Maryorin Méndez denunció que rescatistas de Protección Civil fueron retenidos durante ocho horas y obligados para un acto protocolar del gobierno.

El grupo que venía del interior de Venezuela a prestar ayuda a las víctimas de los terremotos que ocurrieron en Venezuela que ya han cobrado la vida de casi 1.000 personas, de acuerdo con la información y casi 4.000 heridos, de acuerdo con la información oficial.

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Luego, de finalizado el acto protocolar fueron trasladados en autobús hasta la entrada del estado La Guaira, donde los dejaron abandonados y sin equipos.

Pese a la adversa situación, estos funcionarios insistieron en cumplir con su deber y emprendieron una caminata que le llevaría horas para llegar a Caraballeda, una de las zonas más afectadas en el estado la Guaira.

Gracias a la buena acción, de un ciudadano ruso que se ofreció a llevarlos, llegaron más rápido al lugar de los sucesos.

La periodista Maryorin Méndez también denunció que los rescatitas trabajan con "las uñas".

En el estado La Guaira, 100 edificaciones colapsaron completamente, según informó el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, quien calculó que resultaron afectadas aproximadamente 70.000 familias.

FUENTE: Con información de Maryorin Méndez

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