Ronald Ojeda, otra voz silenciada por denunciar la corrupción en Venezuela

Policías e investigadores forenses trabajan en el área donde fue hallado el cadáver del ex militar venezolano Roland Ojeda, el 1 de marzo de 2024, en Santiago, Chile.

El plan inicial de los secuestradores era sacarlo del país hacia Bolivia, pero un error táctico frustró sus planes y desencadenó una crisis internacional. Este incidente no solo ha puesto en tela de juicio la seguridad en Chile, sino que también cuestiona la verdadera naturaleza del acuerdo de cooperación entre Venezuela y Chile. Además, expone la vulnerabilidad de los militares y policías que buscan asilo político en la región.

Según reseña La Razón, el exteniente Ojeda dejó un valioso testimonio de sus experiencias en un manuscrito que esperaba convertir en un libro. En este documento, detalló las torturas sufridas tras su secuestro en Venezuela en 2017 y expuso la corrupción dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sus revelaciones ahora forman parte de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes del régimen de Maduro.

Las denuncias de Ojeda también revelaron la complicidad de altos mandos militares venezolanos con grupos guerrilleros colombianos, así como la participación de la inteligencia militar venezolana en actividades ilícitas.

Además, se descubrió la injerencia de grupos de inteligencia de Venezuela en actividades ilícitas, incluyendo alianzas con las FARC y la inteligencia cubana, con el objetivo de intercambiar información y llevar a cabo operaciones conjuntas.

Se espera que las autoridades chilenas exijan respuestas claras y acciones concretas por parte del régimen de Maduro. El embajador venezolano en Chile, Arévalo Méndez, se encuentra bajo presión para abordar este tema de manera transparente y cooperar plenamente con las autoridades chilenas en la investigación del secuestro y asesinato del teniente Ojeda.

Investigación y hallazgo del cuerpo

Después de una intensa búsqueda que duró nueve días, las autoridades chilenas finalmente encontraron el pasado viernes 1 de marzo el cuerpo de Ojeda, en la comuna de Maipú, una zona ubicada al surponiente de la capital de Chile.

La Policía de Investigaciones (PDI) detalló que los restos fueron descubiertos enterrados bajo una capa de cemento, a una profundidad de 1,40 metros. Los esfuerzos para recuperar el cadáver requirieron el uso de maquinaria pesada.

El hallazgo se produjo como resultado de diligencias llevadas a cabo por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana y la PDI. Durante estas investigaciones, se detuvo a un individuo venezolano de 17 años presuntamente implicado en el caso.

Las autoridades siguieron pistas que los llevaron hasta un campamento en la comuna de Maipú. Allí, después de una serie de indagaciones, lograron encontrar el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda Moreno.

Familia no descarta hipótesis

Juan Carlos Manríquez, abogado representante de la familia del exteniente Ojeda, destacó la importancia de no limitarse a una única teoría en la investigación del crimen y declaró que, hasta el momento, no han establecido un móvil único para el crimen. Añadió, que no se puede descartar ninguna hipótesis, ya que todas deben ser consideradas hasta que se tenga una comprensión completa de los hechos.

El abogado subrayó la gravedad del crimen, calificándolo como un "secuestro calificado con homicidio", delito que en el pasado se castigaba con la pena de muerte en Chile. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de adoptar una única teoría al principio de la investigación, ya que esto podría sesgar el proceso y afectar la búsqueda de la verdad.

En relación con la posible participación de la banda criminal del Tren de Aragua en el asesinato de Ojeda, Manríquez señaló que, hasta el momento, no ha encontrado evidencia que respalde esta teoría más allá de especulaciones. Sin embargo, resaltó que todas las líneas de investigación deben ser exploradas minuciosamente para esclarecer los hechos.

Por último, el abogado expresó el deseo de la familia de confirmar la identidad del cuerpo del teniente Ojeda a través de análisis genéticos, y enfatizó la importancia de este proceso para el cierre y la justicia en este caso tan doloroso.

FUENTE: Con información de La Razón / Tele 13 / Ex - Ante