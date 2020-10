Seguridad del régimen de Cuba sabotea evento de influencers

A las 10 de la mañana me cortaron el Servicio de Datos Móviles, por supuesto, ETECSA en complicidad con la dictadura”, afirmó Moreno a Radio Televisión Martí.

“A las once me presento en la unidad. El Mayor de la Seguridad del Estado, que, justamente, hace un mes, me amenazó con mandarme a la cárcel, me recibe y, en tono desaprobador, me dice que sigo igual, que recuerde que estoy ilegal en Matanzas y que me pueden deportar a La Habana, o sea soy ilegal dentro de mi propio país”, señaló el activista.

El 15 de septiembre, Moreno había recibido la orden de personarse en la misma unidad de policía donde fue advertido de que podría ser acusado con cuatro delitos por sus publicaciones en las redes: propaganda enemiga, desacato, incitación a delinquir y propagación de epidemia.

“En esta ocasión, me dejaron sentado custodiado por un oficial de menor rango desde las 11 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, siete horas y media, para que no participara en el Foro de influencers. Esto es una muestra más del miedo que tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que a los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas”, indicó el comunicador.

Por la misma razón fue arrestado también en la tarde del mismo día, el rapero y activista social Maikel Castillo El Osorbo.

El coordinador general del Foro, Sergio Angel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.

“En términos generales creo bastante positivo este 7mo. Diálogo sobre Cuba, teniendo en cuenta, no solo las ‘visibilizaciones’ que se obtuvieron a lo largo de las dos jornadas, sino también por la atención que recibió de la Seguridad del Estado”.

“Los ataques recibidos por parte de las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las dos sesiones, manifestó Sergio Angel.

Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Omara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arenas, fueron privados de su conexión a Internet.