viernes 7  de  agosto 2026
ENERGÍA

Sheinbaum defiende su plan de fracking y asegura que tendrá bajo impacto ambiental

El gobierno mexicano avanza en un plan energético para reducir su dependencia de Estados Unidos, desde donde importa el 75% del gas natural que consume

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

EFE/José Méndez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves su plan para extraer gas natural con fractura hidráulica o fracking, una técnica a la que alguna vez se opuso, al señalar que tendrá bajo impacto ambiental.

La mandataria presentó las conclusiones de un panel de expertos locales para argumentar su posición favorable al uso del cuestionado fracking, criticado por ecologistas por el uso de químicos y agua.

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El gobierno mexicano busca avanzar en su plan energético para reducir su dependencia de Estados Unidos, de donde importa el 75% del gas natural que consume.

¿Qués el fracking?

El fracking consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para romper formaciones rocosas donde se concentra el gas natural, también llamado “no convencional”.

El método es crítico por el riesgo en el uso y la contaminación del agua.

Sheinbaum antes se manifestó contraria al fracking, como su antecesor y padrino político, Andrés Manuel López Obrador.

"Muchas veces nos opusimos al gas no convencional. ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Los especialistas que consultaron el gobierno recomendaron evitar el agua dulce para consumo humano en el fracking. Es decir, plantean utilizar agua salada del subsuelo, que no es apta para consumo humano ni para la agricultura o ganadería.

También recomendaron reciclar el agua utilizada, consultar a la población donde se explotará el gas natural y acelerar el uso de fuentes renovables para generar energía.

Yacimientos de gas natural en México

*Coahuila,

*Nuevo León

*Tamaulipas.

Sheinbaum dijo que su gobierno comenzará por explorar primero si hay agua salada que permita el fracking en las condiciones establecidas por el panel, y garantizó que el proceso contará con el acompañamiento de los expertos.

"Queremos seguir trabajando para que (...) nos digan con qué tecnologías hay que hacerlo", indicó.

FUENTE: Con información de AFP

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