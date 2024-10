Sube la tensión política entre Venezuela y Brasil por el "stop" en los BRICS

Brasil mantiene su posición en cuanto a que el veto que impidió que Venezuela formara parte de los BRICS es por un tema de abuso de confianza porque el régimen de Nicolás Maduro prometió la publicación de las actas y no lo hizo, así lo expresó el economista José Guerra, entrevistado por DIARIO LAS AMÉRICAS .

Desde la cancillería brasileña se habla de un compás de espera mediante el cual el presidente Lula Da Silva estuvo dispuesto a dar para no cerrar la puerta del todo, como si lo hicieron otros países, y mantenerse junto a Colombia como un muro de contención.

“Esa es la razón fundamental del veto en los BRICS, no haber presentado los resultados electorales mesa por mesa, como corresponde legalmente”, dijo el economista José Guerra.

Nicolás Maduro no presentó las actas y frente a esta situación Brasil no puede reconocer a un gobierno que ha actuado de esa manera, por lo que le dio un "stop" (un alto) a sus intenciones de entrar a esa asociación de países.

En opinión del analista, el empeño manifestado por Nicolás Maduro de estar en los BRICS es para no “no estar aislado y sentirse parte de un conglomerado de naciones, muchos de los cuales con excepciones son gobiernos democráticos, en donde se sentiría cómodo y porque además no tiene ningún otro foro de participación”.

Pocos días de las elecciones del pasado 28 de julio, el régimen de Maduro se comprometió con Brasil y Colombia y México para publicar las actas y hasta ahora no lo ha hecho.

La tensión política ha venido escalando entre ambos y Guerra sugiere que tal vez se mantenga o se profundice a medida que se acerque el mes de enero cuando ocurra la juramentación, pero hay mucha incertidumbre.

Venezuela llamó a consultas a su embajador en Brasil, luego de rechazar declaraciones, que considera "injerencistas y groseras", de voceros autorizados por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La administración de Nicolás Maduro aseveró que el asesor especial de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim, "se ha dedicado a emitir juicios de valor sobre procesos que solo le corresponden a los venezolanos y a sus instituciones democráticas".

Maduro expresó que Itaramaraty (nombre del Palacio donde funciona la Cancillería de Brasil) mantiene una posición hostil en su contra un ente “muy vinculada al Departamento de Estado de EEUU…Espero que Lula como jefe de Estado este bien informado a los acontecimientos”.

Celso Amorim declaró que en las elecciones en Venezuela “el principio de la transparencia no fue respetado”, por lo que la proclamada victoria del presidente, Nicolás Maduro, no puede ser reconocida.

Mientras que Colombia dijo “que presenten las actas, “nosotros no nos hemos movido de ahí”, dice el canciller Luis Gilberto Murillo, quien reiteró que la posición de Colombia respecto a las elecciones en Venezuela “no ha cambiado” tras su encuentro con su homólogo venezolano, Yván Gil.

Primer viaje

Después de las elecciones y ser seriamente cuestionado por varios países por la falta de transparencia en ese proceso electoral presidencial, Nicolás Maduro realizó su primer viaje al extranjero y lo hizo a Rusia (Kazán) con la seguridad de que conseguiría su afiliación a los BRICS, grupo formalizado en 2010 por Brasil, Rusia, India, China y luego Suráfrica,

Rusia y China no tienen ningún problema en que Venezuela entre a formar parte del bloque, pero Brasil hizo sus observaciones y la incorporación de un nuevo asociado debe contar con el voto unánime, explicó José Guerra.

Igual suerte corrió Nicaragua, sin embargo, pasó la prueba Cuba y Bolivia, razón por la cual el gobierno de Lula dijo que se trataba exclusivamente de un tema de confianza.

“Sin Brasil, Venezuela no podrá pertenecer a los Brics”, sentenció el analista.

Institución Política

Aclaró Guerra que los BRICS “es una institución política más no económica, salvo por el Banco de Desarrollo con sede en Shanghái (China). La exmandataria brasileña Dilma Rousseff es la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD por sus siglas en inglés).

“Esa institución financiera tiene políticas muy estrictas para prestar dinero y en el supuesto que Venezuela formara parte no califica porque no tiene los rating crediticio para acceder al financiamiento que otorga ese bloque especialmente para el área de infraestructura”, precisó el economista.

Pero más allá de eso “se trata de una institución política como lo fue el movimiento de los No Alineados cuando Josip Broz Tito, de Yugoslavia conocido como el mariscal Tito, fue uno de los principales fundadores y promotores de ese movimiento que se formó en 1961 en Belgrado como una alternativa a los bloques de poder”.

El experto agregó que Rusia es un gran competidor de Venezuela en materia petrolera y “hasta por esa razón, su incorporación a los BRICS carece de sentido”.

Poder

Para Guerra lo que claramente subyace es el plan de Rusia y China para balancear el poder de los Estados Unidos y de Occidente en general.

“Lo que pasa es que los países son tan heterogéneos que está India cuya política es crecer y competir con China, mientras que el gigante asiático y Rusia si tienen una disputa política con Estados Unidos”.

Eso de fomentar una moneda en común, “eso no existe porque el euro tardó más de 25 años en crearse en una zona geográfica determinada y yo no veo a India ni a Brasil ni Arabia Saudita renunciando a sus monedas para crear una nueva moneda”.

Los BRICS no es un área de libre comercio, insistió. Allí se propuso esa iniciativa para sustituir al dólar como moneda de comercio, pero parece que no ha funcionado, dijo

El economista José Guerra considera que la posible inclusión de Venezuela en el grupo BRICS no representaría una alternativa para que el país impulse sus actividades económicas.

El también profesor de la Universidad Central de Venezuela y exdiputado a la Asamblea Nacional agregó que formar parte de dicho bloque requiere de aportes económicos y a su juicio, el Estado no tiene los fondos necesarios para ello.

El experto precisó que, actualmente, Venezuela no tiene tratados de libre comercio con organizaciones internacionales: “Cuando el presidente Chávez llegó al poder, sacó a Venezuela de la CAN y trató de meterla en el Mercosur. Ahora no hay tratado de libre comercio con ninguno”.

FUENTE: ENTREVISTA ECONOMISTA JOSÉ GUERRA / TAL CUAL / VPITV / DARIO LAS AMÉRICAS