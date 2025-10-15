miércoles 15  de  octubre 2025
DICTADURA

Unión Europea sobre exilio de José Daniel Ferrer: "Es un alivio, pero no la solución"

El bloque insiste en que las "voces disidentes puedan ejercer libremente sus libertades fundamentales en Cuba"

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami.&nbsp;

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Unión Europea expresó su "alivio" por la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, que llegó a Estados Unidos tras ser exiliado, aunque insistió en que el exilio "no es la solución".

Un portavoz de la UE indicó que el bloque ve con "satisfacción y alivio" la liberación de Ferrer y agradeció el papel desempeñado por la Administración estadounidense en este proceso.

José Daniel Ferrer ofrece sus primeras declaraciones tras llegar a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio
El opositor cubano José Daniel Ferrer, y su esposa junto a los congresistas Carlos Giménez y Mario Diaz Balart. 
REACCIÓN ANTE EL DESTIERRO

Líderes del sur de Florida celebran la llegada de José Daniel Ferrer y condenan su destierro

"El exilio no es la solución", criticó en todo caso la diplomacia europea que ha reiterado el llamamiento para que las autoridades cubanas saquen de prisión "a todos los presos que aún permanecen encarcelados". "La UE ha pedido constantemente la liberación de José Daniel Ferrer, así como de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión", subrayó el portavoz.

Así, el bloque europeo insiste en que este episodio vaya acompañado de "un diálogo significativo" y "de nuevas medidas concretas" para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y que "voces disidentes puedan ejercer libremente sus libertades fundamentales en Cuba".

Estados Unidos cifra en más de 700 los presos políticos detenidos injustamente en la isla, por lo que reclamó que la comunidad internacional se sume a los esfuerzos para lograr que el régimen cubano "rinda cuentas por sus abusos y su influencia maligna en toda la región".

La dictadura de La Habana informó e de la salida de Ferrer, después de una "solicitud expresa" de las autoridades estadounidenses y de la "aceptación expresa" del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido a raíz de que se le revocara el pasado mes de abril una medida de libertad provisional.

Multiples torturas

José Daniel Ferrer fue víctima de golpizas brutales, torturas, tratos crueles, robos por parte de otros reos criminales que merodean la celda de castigo y le quitan sus alimentos. "A finales de julio la dictadura le propinó una golpiza a mi hermano, que lo dejó inconsciente por 20 días. Hasta agosto, aproximadamente, fue que pararon las golpizas. Pero el paro fue momentáneo, insisten en torturas, piensan que así mi hermano aceptará ser pieza del régimen", dijo su hermana Ana Belkis Ferrer, conversó para Diario Las Américas, en exclusiva.

El patrón de abuso incluyó la negación de asistencia médica, comida y agua, lo que agrava el deterioro de la salud del opositor. Una de las violaciones más severas de los derechos humanos es la negación del acceso a la visita familiar, impidiendo que su esposa e hijos puedan verlo. Esta medida de aislamiento extremo es una forma de castigo psicológico dirigida no solo al recluso, sino a su núcleo familiar.

FUENTE: Con información de Europa Press

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

