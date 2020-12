Vecchio: El régimen intenta cometer el mayor fraude de la historia

“Hacemos un llamado para que los venezolanos lo rechacen dejando solo al régimen en ese evento. Lo que propone Maduro con ese fraude es profundizar la crisis. Nada de eso resuelve el problema dentro de Venezuela, más bien lo profundiza, sentenció en diplomático.

Recordó que "ya Maduro hizo un fraude en el 2018 y la situación fue peor. Luego hizo un fraude con la Constituyente para tratar de borrar la Asamblea Nacional actual y no pudo. Y ahora hace este fraude para tratar nuevamente de borrar la actual asamblea. Lo único que logrará será profundizar la crisis”.

Además de esta convocatoria a la no participación en las elecciones parlamentarias organizadas para el 6 de diciembre en Venezuela, Vecchio informó que a manera de rechazo a la estafa electoral se está haciendo el llamado de la Consulta Popular. “Frente a esa postura política nosotros también internamente hemos promovido un mecanismo de consulta para que los venezolanos nos expresemos. Éste será una forma de rechazo, de resistencia, de mostrar que somos mayoría, de decirle al mundo y al régimen que no estamos conformes con lo que está sucediendo con ese fraude, que Venezuela necesita salida de Nicolás Maduro, para que podamos ir a un proceso de elecciones libres y transparentes”.

Destacó que en ese sentido han pedido a la comunidad internacional que rechace el fraude, por lo que ya se han visto reacciones de principales países del mundo, así como de la Unión Europea, el grupo de contacto, Estados Unidos, Latinoamérica, entre otros.

“Hemos solicitado, en mi caso particular, a la administración de Estados Unidos y el Congreso no sólo rechacen el fraude, sino que desconozcan cualquier resultado del mismo. Creo que lo que vamos a ver posterior al domingo 6 de diciembre, no sólo es la condena sino también un desconocimiento mundial a ese fraude que pretende hacer Maduro”.