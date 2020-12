Vecchio: La consulta popular es una forma de manifestar descontento 

En conversación con Diario Las Américas Vecchio mencionó la ilegalidad del Consejo Nacional Electoral que fuera nombrado por el Supremo chavista; además mencionó que los partidos políticos, a instancias de quienes desertaron de ellos, fueron controlados totalmente por la dictadura. Como tercer punto mencionó que no participación de observadores internacionales imparciales también destacó que a escasas horas de que se efectuaran los supuestos comicios, se desconocía el sistema automatizado que utilizarían, asimismo denunció que todo el mecanismo de selección para candidatos a diputados fue modificado a espaldas de la Constitución.

Vecchio aprovechó la ocasión y lanzó un llamado para que los venezolanos “dejen solo al régimen en ese evento. Lo que propone Maduro con ese fraude es profundizar la crisis. Nada de eso resuelve el problema dentro de Venezuela, más bien lo profundiza, sentenció en diplomático.

Recordó que "ya Maduro hizo un fraude en el 2018 y la situación fue peor. Luego hizo un fraude con la Constituyente para tratar de borrar la Asamblea Nacional actual [único poder vigente legítimamente elegido] y no pudo. Y ahora hace este fraude para tratar nuevamente de borrar la actual asamblea. Lo único que logrará será profundizar la crisis”.

Además de esta convocatoria a la no participación en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Vecchio informó que a manera de rechazo a la estafa electoral se está haciendo el llamado de la Consulta Popular. “Frente a esa postura política nosotros también internamente hemos promovido un mecanismo de consulta para que los venezolanos nos expresemos. Éste será una forma de rechazo, de resistencia, de mostrar que somos mayoría, de decirle al mundo y al régimen que no estamos conformes con lo que está sucediendo con ese fraude, que Venezuela necesita salida de Nicolás Maduro, para que podamos ir a un proceso de elecciones libres y transparentes”.

Vecchio reiteró el pedido a la comunidad internacional para que rechace el fraude, por lo que ya se han visto reacciones de principales países del mundo, así como de la Unión Europea, el grupo de contacto, Estados Unidos, Latinoamérica, entre otros.

“Hemos solicitado, en mi caso particular, a la administración de Estados Unidos y el Congreso no sólo rechacen el fraude, sino que desconozcan cualquier resultado de este. Creo que lo que vamos a ver posterior al domingo 6 de diciembre, no sólo es la condena sino también un desconocimiento mundial a ese fraude que pretende hacer Maduro”.

Vecchio reiteró que el mensaje debe ser claro, que cualquier participación es una muestra de apoyo a la dictadura. “Hago un llamado a todos los venezolanos dejemos sola a la dictadura, ese fraude sólo le conviene a la dictadura, para mantenerse en el poder”.

Recalcó a la vez que el pueblo debe levantar su voz, desde el 7 de diciembre y hasta el 12 de diciembre, y participar en la consulta.

La Consulta Popular y su porqué

Vecchio aseguró que la consulta es una expresión de protesta que tiene la mayoría de manifestar su descontento. “En lugar de ir a marchar lo que nosotros estamos planteando es seguir nuestros mecanismos de presión popular, de presión frente al régimen. La lucha por la libertad se trata de esa presión permanente, de nuestras luchas y nuestras convicciones y de no rendirnos. Hasta el último suspiro de mi vida lo voy a dejar esta lucha por la libertad, es más bien un acompañamiento en esa lucha de nuestras convicciones que nos obliga a seguir levantando la voz, a no conformarnos hasta conseguir la libertad y en ese marco esta la consulta”

¿Y en enero?

Acerca de los escenarios que se avecinan en la nación a partir de enero, Vecchio aseguró que, en medio de las condiciones establecidas por Maduro en el país, podría sobrevenir una crisis a gran escala, mucho mayor que la que se sufre actualmente. “Es necesario ejercer toda la presión para transitar a un sistema democrático que nos lleve a unas elecciones presidenciales libres y transparentes, de manera que nosotros vamos a seguir impulsando a nivel internacional toda la presión necesaria para transitar hacia la democracia y poder ir el año que viene a elecciones presidenciales libres y transparentes. A unas mega elecciones, diría yo, presidenciales y parlamentarias para que los venezolanos voten libremente. Esa es la lucha que tenemos que dar internamente y desde afuera”.

Destacó que ellos han sido muy claros en afirmar que el gobierno interino conforme a la Constitución se instaló con una misión, según lo establece el artículo 233, de lograr las elecciones presidenciales libres y transparentes.

Explicó que existe una asamblea electa popularmente en 2015, que no puede entregarle el poder a un fraude, o dejar un vacío. “De manera que tenemos que preservar ese poder hasta que tengamos una verdadera Asamblea Nacional y ese va a ser un espacio de articulación de la presión interna, de la unificación de las fuerzas opositoras adentro de Venezuela y también va a ser el principal interlocutor con la comunidad internacional para impulsar el cambio en el país y llevar a unas elecciones presidenciales en 2021”.