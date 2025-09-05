Venezolano en Rumania logra el mejor promedio académico de su promoción

Un joven venezolano en el exterior ha destacado por su rendimiento académico, demostrando el talento y la dedicación de la juventud de su país. Juan Pablo Barrios Guillén, nativo del estado Anzoátegui, con 24 años, se graduó con honores de la prestigiosa Universidad Babe-Bolyai en Rumania , una de las instituciones más grandes y antiguas de la nación europea.

Barrios Guillén, quien cursó estudios en el Colegio Laura Vicuña de Puerto La Cruz, obtuvo la máxima calificación en la carrera de Economía. Su excelencia no solo lo llevó a ser el mejor de su promoción en su facultad, sino que su promedio lo posicionó como el más alto entre los 1,200 egresados de todas las licenciaturas que ofrece la universidad.

Un ejemplo de excelencia venezolana

Como reconocimiento a su notable desempeño, Juan Pablo fue seleccionado para dar el discurso de graduación. Desde este podio, se dirigió a las autoridades académicas y municipales de Cluj-Napoca, reforzando su posición como un embajador del potencial venezolano en el exterior.

El logro de Barrios Guillén es un testimonio del valor de la constancia y la disciplina en la búsqueda de la excelencia. Su éxito en la Universidad Babe-Bolyai subraya un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y profesional. Su historia no es solo un mérito individual, sino que también contribuye a proyectar una imagen positiva de la capacidad y el esfuerzo de los jóvenes venezolanos en el extranjero.

