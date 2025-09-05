viernes 5  de  septiembre 2025
ORGULLO

Venezolano en Rumania logra el mejor promedio académico de su promoción

Juan Pablo Barrios Guillén, hace historia en la prestigiosa Universidad Babe-Bolyai en Rumania, una de las instituciones más grandes y antiguas de la nación europea

El venezolano Juan Pablo Barrios Guillén, celebrando su graduación.&nbsp;

El venezolano Juan Pablo Barrios Guillén, celebrando su graduación. 

IG: juanelpbg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un joven venezolano en el exterior ha destacado por su rendimiento académico, demostrando el talento y la dedicación de la juventud de su país. Juan Pablo Barrios Guillén, nativo del estado Anzoátegui, con 24 años, se graduó con honores de la prestigiosa Universidad Babe-Bolyai en Rumania, una de las instituciones más grandes y antiguas de la nación europea.

Barrios Guillén, quien cursó estudios en el Colegio Laura Vicuña de Puerto La Cruz, obtuvo la máxima calificación en la carrera de Economía. Su excelencia no solo lo llevó a ser el mejor de su promoción en su facultad, sino que su promedio lo posicionó como el más alto entre los 1,200 egresados de todas las licenciaturas que ofrece la universidad.

Lee además
El abogado venezolano Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025, lleva años en el activismo. No ha tenido acceso a su abogado de confianza
REPRESIÓN

ONG venezolana exige libertad y garantizar derechos de activista detenido hace 118 días
Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
MIGRACIÓN

¿Cuáles opciones tienen los venezolanos a los que se les anuló el TPS?

Un ejemplo de excelencia venezolana

Como reconocimiento a su notable desempeño, Juan Pablo fue seleccionado para dar el discurso de graduación. Desde este podio, se dirigió a las autoridades académicas y municipales de Cluj-Napoca, reforzando su posición como un embajador del potencial venezolano en el exterior.

El logro de Barrios Guillén es un testimonio del valor de la constancia y la disciplina en la búsqueda de la excelencia. Su éxito en la Universidad Babe-Bolyai subraya un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y profesional. Su historia no es solo un mérito individual, sino que también contribuye a proyectar una imagen positiva de la capacidad y el esfuerzo de los jóvenes venezolanos en el extranjero.

Embed

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Congresista Salazar celebra cancelación de cuenta Zelle de yerno del ministro venezolano Padrino López

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Exigen al régimen de Maduro fe de vida de yerno de Edmundo González Urrutia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
REPRESIÓN

Exigen al régimen de Maduro fe de vida de yerno de Edmundo González Urrutia

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Te puede interesar

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Una mujer pasa frente a un letrero en un negocio que necesita a empleados.
MERCADO LABORAL

Florida mejora en ranking nacional de desempleo, según WalletHub

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
REPRESIÓN

Exigen al régimen de Maduro fe de vida de yerno de Edmundo González Urrutia

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
Migración

Detenidos cientos de surcoreanos en una fábrica de EEUU en redada migratoria