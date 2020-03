Venezuela: EEUU arrecia acciones para deponer a Maduro

¿Que dicen las acusaciones?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al dictador Nicolás Maduro y su círculo más cercano de convertir a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, ya que presuntamente él y sus aliados robaron miles de millones de dólares del país sudamericano rico en oro y petróleo.

Maduro, el jefe del partido socialista Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, están acusados de confabularse durante varios años con rebeldes colombianos y miembros de las fuerzas armadas venezolanas "para inundar a Estados Unidos con cocaína" y utilizar el tráfico de narcóticos como "arma contra Estados Unidos".

Maduro arremetió contra las imputaciones y describió al presidente Donald Trump como un "cowboy racista" que maneja las relaciones internacionales como un "extorsionador de las mafias neoyorquinas".

¿Cómo se llegó hasta aquí?

EEUU y Venezuela han sido enemigos ideológicos durante dos décadas, desde que el fallecido presidente Hugo Chávez emprendió una revolución socialista en el país caribeño, pero se han distanciado más debido a las políticas mantenidas por Maduro, quien ha inmerso a la nación en una actual crisis política y económica.

El gobierno de Trump fue el primero entre más de 60 naciones que apoyaron a principios de 2019 a Juan Guaidó, quien asumió constitucionalmente la presidencia interina, luego de unas inconstitucionales elecciones presidenciales llevadas a cabo por Maduro en mayo de 2018.

Guaidó se comprometió a sacar a Maduro del poder, así como a poner fin a la crisis en el país que ha obligado a alrededor de 5 millones de venezolanos a abandonar esa nación ante la falta de trabajo, medicinas y oportunidades.

Antes de la acusación formal, la Casa Blanca impuso sanciones financieras a Maduro, a decenas de sus colaboradores y la firma petrolera estatal PDVSA.

Sin embargo, Maduro continúa afianzado en el poder porque conserva el control de las principales instituciones y de las fuerzas armadas de Venezuela. Los máximos militares del país reiteraron el viernes en la televisión estatal su apoyo a Maduro, que tiene el respaldo de China, Rusia y Cuba.

Implicaciones prácticas:

Eric Farnsworth, vicepresidente del centro de investigación Council of the Americas and Americas Society (Consejo de las Américas y Sociedad de las Américas), dijo el viernes que las imputaciones aumentan el aislamiento a Maduro.

Farnsworth informó que la acusación penal no inhibe la posibilidad de negociar la salida de Maduro a través de canales extraoficiales. Más bien, informó, la recompensa de 15 millones para capturar a Maduro podría incentivarlo a que considere abandonar Venezuela y buscar una nueva vida en otra parte.

"Él tiene que estar cuidándose la espalda todo el tiempo", declaró Farnsworth. "Hay una recompensa de 15 millones de dólares por tu cabeza en un país que está muriéndose de hambre y lleno de armas. Eso es algo a lo que debe estar todavía más atento", apuntó.

Consecuencias sobre Juan Guaidó

El mismo día del anuncio de las imputaciones estadounidenses, el fiscal general de la dictadura de Maduro abrió una investigación contra el dirigente opositor por presuntamente "planear un golpe de Estado" con un oficial retirado del ejército venezolano en la vecina Colombia.

Sin embargo, el régimen de Maduro ha emprendido reiteradas investigaciones contra Guaidó y amenazado con ponerlo preso. Guaidó a menudo recibe amenazas de los simpatizantes de Maduro, pero no ha sido arrestado. Expertos han manifestado temor de que la captura de Guaidó pudiera provocar una intervención extranjera.

Maduro ha advertido que Guaidó "pagará" a la larga sus presuntos "crímenes", una muletilla es la que se escuda para acusar al líder de la oposición.

¿Qué sigue?

El futuro que depara a Venezuela divide a los expertos. El colapso podría continuar durante años a medida que aumenta la emigración de venezolanos, o los gobernantes de los estados fronterizos podrían escindirse para administrar sus regiones de manera independiente a medida que el régimen, que centralizó el poder en Caracas, pierda el control.

La caída internacional de los precios del petróleo y la incapacidad de la tiranía para enfrentar el nuevo coronavirus podría causar una revuelta al interior del círculo más cercano de Maduro, posiblemente las fuerzas armadas, aseguran analistas.

"Venezuela va a ser un país muy diferente dentro de un año", declaró Farnsworth.