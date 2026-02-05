jueves 5  de  febrero 2026
OPINIÓN

A veces, lo importante no es el lugar, sino la conversación

El vínculo terapéutico se construye a través de la escucha, la continuidad y la sensación de sentirse comprendido

Dra VIOLETA GARCÍA AUTOR
Diario las Américas | Dra VIOLETA GARCÍA
Por Dra VIOLETA GARCÍA

Durante mucho tiempo, ir a terapia psicológica estuvo asociado a una imagen muy concreta: un despacho, dos sillones y una conversación cara a cara. Ese modelo sigue existiendo y sigue siendo válido, pero ya no es el único. En los últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia, la terapia por vídeo se ha consolidado como una forma de atención psicológica eficaz, accesible y cada vez más normalizada. En consulta, una de las preguntas que más escucho es si este formato puede ser tan efectivo como la terapia presencial. La respuesta, desde la experiencia clínica y la evidencia científica, es clara: . Los resultados en problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés o las dificultades emocionales son comparables cuando el proceso está bien encuadrado y llevado por profesionales cualificados. Con frecuencia, quienes prueban la terapia por vídeo se sorprenden de lo fácil que resulta abrirse. Lo veo a menudo: personas que, al estar en su propio entorno, se sienten más seguras y se permiten hablar con mayor honestidad. A veces, incluso, la emoción aparece antes. No porque la pantalla acerque, sino porque el espacio es propio.

La cercanía en terapia no depende tanto de compartir una habitación como de la calidad de la relación. El vínculo terapéutico se construye a través de la escucha, la continuidad y la sensación de sentirse comprendido. En mi experiencia, la pantalla no enfría el proceso; simplemente cambia el escenario en el que ocurre el encuentro.

Lee además
La obesidad es uno de los graves problemas de salud de la población en Estados Unidos.
SALUD

Un experto advierte de que la obesidad puede condicionar la salud de la mujer en todas las etapas de su vida
La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
AVANCE

El cerebro de los bebés clasifica los objetos con solo dos meses de edad

La terapia por vídeo también responde a una necesidad muy real: adaptarse a la vida cotidiana. Horarios laborales exigentes, dificultades para conciliar, vivir en zonas con pocos recursos especializados o la imposibilidad de desplazarse hacen que este formato sea, para muchas personas, la única forma viable de acceder a ayuda psicológica. En los últimos años he acompañado a personas que, de otro modo, probablemente no habrían podido iniciar un proceso terapéutico.

Eso sí, no todo vale. Para que la terapia por vídeo funcione es importante contar con un espacio tranquilo, una conexión estable y, sobre todo, con un profesional formado en intervención psicológica a distancia. La tecnología es solo el medio; el trabajo terapéutico sigue siendo el mismo: escuchar, acompañar, comprender y ayudar a generar cambios.

Al final, la terapia no ocurre en un despacho ni en una pantalla. Ocurre en la conversación compartida, en los silencios que también dicen cosas, en las preguntas que invitan a mirarse con más honestidad y en los pequeños avances que se van dando con el tiempo.

Por eso, cuando hablamos de terapia por vídeo, conviene no centrarse tanto en el formato. A veces, lo importante no es el lugar donde sucede la terapia, sino la conversación que se atreve a empezar.

Violeta Garcia Psicologa

Temas
Te puede interesar

Anestesia en revisión: casos fatales en pacientes venezolanos encienden alarma internacional

Tras Australia, más países trabajan para prohibir las redes sociales a los menores de edad

La EMA avala el primer tratamiento con inmunoterapia para el cáncer anal avanzado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH