A veces, lo importante no es el lugar, sino la conversación

Durante mucho tiempo, ir a terapia psicológica estuvo asociado a una imagen muy concreta: un despacho, dos sillones y una conversación cara a cara. Ese modelo sigue existiendo y sigue siendo válido, pero ya no es el único. En los últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia, la terapia por vídeo se ha consolidado como una forma de atención psicológica eficaz, accesible y cada vez más normalizada. En consulta, una de las preguntas que más escucho es si este formato puede ser tan efectivo como la terapia presencial. La respuesta, desde la experiencia clínica y la evidencia científica, es clara: sí . Los resultados en problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés o las dificultades emocionales son comparables cuando el proceso está bien encuadrado y llevado por profesionales cualificados. Con frecuencia, quienes prueban la terapia por vídeo se sorprenden de lo fácil que resulta abrirse. Lo veo a menudo: personas que, al estar en su propio entorno, se sienten más seguras y se permiten hablar con mayor honestidad. A veces, incluso, la emoción aparece antes. No porque la pantalla acerque, sino porque el espacio es propio.

La cercanía en terapia no depende tanto de compartir una habitación como de la calidad de la relación. El vínculo terapéutico se construye a través de la escucha, la continuidad y la sensación de sentirse comprendido. En mi experiencia, la pantalla no enfría el proceso; simplemente cambia el escenario en el que ocurre el encuentro.

La terapia por vídeo también responde a una necesidad muy real: adaptarse a la vida cotidiana. Horarios laborales exigentes, dificultades para conciliar, vivir en zonas con pocos recursos especializados o la imposibilidad de desplazarse hacen que este formato sea, para muchas personas, la única forma viable de acceder a ayuda psicológica. En los últimos años he acompañado a personas que, de otro modo, probablemente no habrían podido iniciar un proceso terapéutico.

Eso sí, no todo vale. Para que la terapia por vídeo funcione es importante contar con un espacio tranquilo, una conexión estable y, sobre todo, con un profesional formado en intervención psicológica a distancia. La tecnología es solo el medio; el trabajo terapéutico sigue siendo el mismo: escuchar, acompañar, comprender y ayudar a generar cambios.

Al final, la terapia no ocurre en un despacho ni en una pantalla. Ocurre en la conversación compartida, en los silencios que también dicen cosas, en las preguntas que invitan a mirarse con más honestidad y en los pequeños avances que se van dando con el tiempo.

Por eso, cuando hablamos de terapia por vídeo, conviene no centrarse tanto en el formato. A veces, lo importante no es el lugar donde sucede la terapia, sino la conversación que se atreve a empezar.

Violeta Garcia Psicologa