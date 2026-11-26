MIAMI. La alimentación es fundamental para el cuerpo humano y comer bien no significa pasar hambre, sino, mantener una ingesta de nutrientes variada y equilibrada adaptada a las necesidades de cada individuo y que se pueda sostener en el tiempo.

Comer de manera saludable ayuda a sentirse pleno y estar lleno de energía. Por lo tanto, hacerlo previene y controla muchos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2.

La Organización Mundial de la Salud (OSM) destaca que la composición concreta de una dieta diversificada, equilibrada y saludable depende de varios factores, entre ellos la edad, el sexo, el modo de vida y el nivel de actividad física de cada persona, así como el contexto cultural, la disponibilidad local de alimentos y los hábitos alimentarios.

A pesar de estas diferencias, la OSM señala que los principios básicos de la alimentación saludable son comunes y pueden resumirse de la siguiente manera:

Adecuación: la dieta debe cubrir las necesidades de micronutrientes y macronutrientes sin excederlas, con el fin de prevenir deficiencias.

la dieta debe cubrir las necesidades de micronutrientes y macronutrientes sin excederlas, con el fin de prevenir deficiencias. Equilibrio la ingesta calórica total debe corresponderse con el gasto energético, manteniendo un reparto adecuado entre las principales fuentes de energía: proteínas, grasas y carbohidratos.

la ingesta calórica total debe corresponderse con el gasto energético, manteniendo un reparto adecuado entre las principales fuentes de energía: proteínas, grasas y carbohidratos. Moderación: deben limitarse los nutrientes, ingredientes y alimentos que pueden resultar perjudiciales para la salud.

deben limitarse los nutrientes, ingredientes y alimentos que pueden resultar perjudiciales para la salud. Diversidad: debe incluirse una amplia variedad de alimentos nutritivos, tanto dentro de cada grupo de alimentos como entre distintos grupos.

Los regímenes alimentarios que incorporan estos cuatro principios fundamentales favorecen la salud a lo largo del curso de la vida.

Hábitos aconsejables para comer bien

Desde el hogar y la escuela básica enseñan hábitos aconsejables para mantener una buena alimentación.

Incluir frutas, verduras, legumbres —como caraotas y lentejas—, cereales integrales y distintas fuentes de proteína. La variedad ayuda a cubrir las necesidades de nutrientes. Elegir agua habitualmente en lugar de refrescos y otras bebidas azucaradas.

Consumir menos productos con mucha sal, azúcares añadidos o grasas saturadas. Leer las etiquetas permite comparar opciones.

Comer con calma y prestar atención al hambre y la saciedad, procurando reducir las distracciones de las pantallas.

Planificar las comidas y las compras para tener opciones nutritivas disponibles y ajustadas al presupuesto.

Cuidar la higiene y conservación de los alimentos: lavarse las manos, separar alimentos crudos de los listos para comer, cocinarlos adecuadamente y refrigerarlos a tiempo.

Empezar con cambios pequeños y realistas, como agregar verduras a una comida o sustituir una bebida azucarada por agua, y revisar qué facilita mantenerlos.

Directrices de la OMS para una alimentación saludable

Carbohidratos, frutas, verduras y fibra. Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía del organismo. En la mayoría de las personas, una combinación de carbohidratos no refinados debería aportar entre el 45 % y el 75 % de la ingesta calórica diaria total. Deben proceder principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.

Las frutas y verduras frescas, congeladas y enlatadas son opciones adecuadas, siempre que no contengan azúcares añadidos ni cantidades excesivas de sodio. El consumo de zumos de fruta debe limitarse por su contenido de azúcares libres.

Las personas mayores de 10 años deberían consumir al menos 400 g de frutas y verduras, además de 25 g de fibra dietética natural al día. Para los niños de seis a nueve años, se recomiendan 350 g y 21 g, respectivamente; para los de dos a cinco años, al menos 250 g y 15 g.

El consumo de azúcares libres no debería superar el 10 % de la ingesta calórica diaria total. Reducirlo al 5 % o menos puede aportar beneficios adicionales para la salud.

Los azúcares libres incluyen los añadidos a alimentos y bebidas, así como los presentes de forma natural en la miel, los siropes, los zumos y los concentrados de zumos de frutas. Es necesario reducir su consumo sin recurrir a edulcorantes sin azúcar.

Las grasas son un nuriente esencial para el funcionamiento adecuado de las células. En las perspnas adultas, deberían aportar al menos el 15% de la ingesta energética diaria. limitar su consumo total al 30% o menos puede ayudr a prevenir un aumento de peso no saludable

Es preferible priorizar las grasas insaturadas frente a las saturadas y las trans. Las saturadas no deberían aportar más del 10 % de la ingesta calórica total y las trans no deberían superar el 1 %. Las grasas trans industriales deben evitarse.

Para reducir su ingesta, se recomienda cocinar al vapor o hervir en lugar de freír, sustituir la mantequilla y la manteca por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, consumir productos lácteos desnatados y carnes magras, y limitar los alimentos que contengan grasas trans industriales.

Proteínas constituyen la base de numerosos componentes estructurales del organismo y de moléculas esenciales, como hormonas y enzimas. En general, una ingesta equivalente al 10 %-15 % de la ingesta calórica diaria total es suficiente para cubrir las necesidades de un adulto.

Pueden proceder de fuentes animales y vegetales. Las necesidades pueden ser mayores en adolescentes y personas que desarrollan o mantienen una masa muscular considerable. Un consumo excesivo puede suponer una carga metabólica, en particular para los riñones.

Sal, sodio y potasio la ingesta elevada de sodio se asocia con un aumento de la presión arterial y del riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el adulto, la ingesta de sal debería limitarse a menos de 5 g al día, equivalentes a menos de 2 g de sodio.

Se recomienda reducir la sal y los condimentos ricos en sodio, limitar los aperitivos salados y elegir productos con menor contenido de sodio. Una ingesta de potasio de al menos 3510 mg diarios puede resultar beneficiosa en adultos.

Las sales hiposódicas pueden contribuir a reducir la ingesta de sodio en personas sin riesgo de hiperpotasemia. La OMS recomienda esta intervención únicamente cuando los sistemas de salud puedan detectar y tratar con rapidez los posibles casos de insuficiencia renal.

Vitaminas y minerales son micronutrientes esenciales que el organismo necesita en pequeñas cantidades para un crecimiento adecuado y una buena salud. Su carencia puede provocar problemas graves.

Para garantizar una ingesta adecuada, es necesario consumir una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes. En los países donde las deficiencias afectan al 20% o más de la población, resulta recomendable integrar el enriquecimiento de alimentos a gran escala.

¿Cómo promover una alimentación saludable?

La OMS expone que la alimentación está influida por factores socioeconómicos, culturales, geográficos y ambientales. Por ello, para establecer entornos alimentarios saludables deben participar varios sectores y agentes, entre ellos los gobiernos, el sector público y el privado.

La organización afirma que los gobiernos son fundamentales para crear sistemas alimentarios que permitan a la población adoptar y mantener prácticas alimentarias saludables mediante las siguientes medidas.

Incrementar los incentivos a los productos y vendedores para que cultiven, utilicen y comercialicen frutas y verduras frescas; establecer impuestos y reducir los incentivos dirigidos a la industria alimentaria para disminuir la producción de alimentos con altos contenidos de grasas saturadas, trans, azúcares libres y sal/sodio; promover la reformulación de los productos alimentarios y eliminar las grasas trans de las industrias; proteger a los niños de los efectos nocivos de la comercialización de alimentos.

También recomienda garantizar la disponibilidad de alimentos saludables, nutritivos, inocuos y asequibles en escuelas, instituciones públicas y lugares de trabajo, así como alentar a los servicios de distribución de alimentos y restauración a mejorar la calidad nutricional de sus productos.

En otro ámbito, la OMS sugiere promover la sensibilización de los consumidores e impartir conocimientos sobre nutrición y prácticas alimentarias saludables; elaborar políticas y programas escolares que permitan a los niños adoptar y mantener una dieta saludable; mejorar la presentación, disposición y precios de las opciones alimentarias para favorecer elecciones saludables; fomentar hábitos culinarios, incluso en los niños; proporcionar un etiquetado nutricional exacto, normalizado y comprensible e introducir un etiquetado interpretativo en la parte frontal del envase.

Igualmente, promueve aplicar el Código Internacional de comercialización de Sucedáneos de la leche materna; poner en práctica políticas y medidas que refuercen la protección de las madres trabajadoras; facilitar el acceso a asesoramiento de calidad durante el embarazo y los dos primeros años de vida y auspiciar, proteger y apoyar la lactancia materna en los servicios de salud y en la comunidad.

Los cuidados en la alimentación también deben ir acompañados de una vida sana que incluya hacer ejercicios, no fumar, no tomar mucho alcohol, utilizar medicamentos recomendados por su médico, cuidado bucal, controlar la hipertensión y seguir buenas prácticas de seguridad.

FUENTE: Con información de Apollo Hospital