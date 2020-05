A Roger Daltrey le preocupa los adolescentes con cáncer

Pero antes de junio, que es el Mes Nacional de Sobrevivientes de Cáncer, la situación parece sombría. El financiamiento de Teen Cáncer América depende de presentaciones en vivo, pero con los lugares cerrados y las giras pospuestas, la organización podría estar en problemas.

Recientemente, Daltrey, de 76 años, habló con The Associated Press desde su granja rural inglesa para discutir el tema, así como los planes de The Who en los próximos años.

AP: ¿Cuán grave es la situación durante la pandemia para los jóvenes con cáncer?

Daltrey: Es devastador para ellos porque cada tratamiento que tienen para el cáncer compromete su sistema inmunológico.

AP: Cuéntame sobre Teen Cancer America.

Daltrey: No hacemos medicina, pero lo que hacemos es proporcionar atención social y psicológica y atención especializada y programas que se adaptan a este grupo de edad.

AP: ¿Qué hace la organización?

Daltrey: Pagamos por ese espacio en el hospital. Lo equipamos, lo mantenemos. Y proporcionamos enfermería especializada. Por lo tanto, estamos comenzando los programas de divulgación en los que enviamos enfermería especializada, estableciendo enlaces web para que puedan vincular a los pacientes.

AP: ¿Es importante mantener a los adolescentes juntos para obtener apoyo moral?

Daltrey: Sí. Este grupo sufría en silencio. Ya sabes, un niño de 15 años podría despertarse en una cama junto a un niño de dos años que grita después de perder la pierna. Los adolescentes y los adultos jóvenes son psicológica y socialmente diferentes. Eso afecta su espíritu.

AP: En cuanto a la banda, parece que tú y Pete encontraron la manera de hacerlo funcionar. Usted cura el espectáculo, él escribe las canciones.

Daltrey: Parece que tengo un instinto para armar un espectáculo que lleva a una multitud en un viaje. He visto demasiados shows de rock en los que tocas dos o tres canciones en la misma tecla ... Intento diseñar el show como una obra de tres actos, así que pasa por una montaña rusa emocional. La escritura de Pete: no hay nadie que escriba canciones como él escribe por ahí. All all from a special place. Pero solo puede basarse en un profundo respeto mutuo y una apreciación de lo que ambos aportamos.

AP: Dado que una gran parte del dinero para la organización benéfica proviene de presentaciones en vivo, ¿consideraría un concierto en vivo, digamos como otros beneficios?

Daltrey: Tengo que decir sobre la transmisión: no hay dinero. (Risas) Pregúntale a cualquier músico. Los únicos que ganan dinero son las compañías de transmisión. Puedes tener mil millones de transmisiones y recibirás un pago de $ 5.000. ¡Oh hombre!. Es cruel, es crucificante. Sin embargo, no sé si funcionaría para nosotros. Quiero decir, esa música es muy diferente.

AP: ¿Qué haces con tu voz en tu tiempo libre?

Daltrey: Estoy cantando para mí solo para mantener la voz alta. ¿Quién sabe cuándo volveremos? Quiero decir, ahora tengo 76 años. Si nos dejan regresar la próxima primavera, tendré 77 años. No quiero volver y ser la mitad de bueno que el año pasado. Quiero ser tan bueno como el año pasado porque The Who fue mejor que nunca el año pasado.

AP: ¿Cuánto tiempo más puedes hacer esto?

Daltrey: Creo que la música es lo que debería continuar mientras puedas hacerlo. Pero una vez que comience a deslizarse y pierda algo de su vivacidad, algo de esa pasión y capacidad de mover una audiencia, entonces tiene que decir: "No podemos hacerlo más". Pero voy a continuar. No sé qué más haría.