POLÉMICA

Abogados de Sean 'Diddy' Combs solicitan liberación inmediata en nueva apelación

La abogada Alexandra Shapiro calificó la sentencia de 50 meses de prisión de Combs como "ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia"

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sean 'Diddy' Combs ha solicitado a un tribunal de apelaciones que lo libere de prisión y anule su condena por dos delitos relacionados con la prostitución. En un documento judicial, la abogada del magnate musical argumentó que la sentencia fue impuesta de "forma indebida" y que la conducta que derivó en su condena no era de naturaleza delictiva.

La abogada Alexandra Shapiro calificó la sentencia de 50 meses de prisión de Combs como "ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia". Solicitó al tribunal de apelaciones que ordene una nueva sentencia para Combs, en caso de que el panel decida no anular su condena por completo.

Esta solicitud es el último intento de su equipo legal para reducir su sentencia o anular su condena. El Distrito Sur de Nueva York, que procesó a Combs, se negó a comentar sobre la solicitud presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

La apelación argumenta que el juez de distrito estadounidense Arun Subramanian no siguió correctamente las pautas de sentencia al condenarlo a 50 meses de prisión. El documento argumenta que ignoró las nuevas directrices y consideró indebidamente conductas por las que Combs había sido absuelto al dictar su sentencia.

La presentación sostiene que el juez "actuó como un decimotercer jurado" en el caso y califica la sentencia de "draconiana".

Los abogados de Combs habían declarado previamente que apelarían su sentencia y condena.

El juicio

Los fiscales federales de Nueva York acusaron a Combs de usar su dinero, poder y la amenaza de violencia para obligar a mujeres a participar en encuentros sexuales no deseados.

Durante un juicio de alto perfil a mediados de 2025, el jurado escuchó el testimonio de dos de las exnovias de Combs, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane Doe. Ambas declararon que Combs abusó de ellas y las obligó a participar en orgías con acompañantes masculinos.

El jurado declaró a Combs no culpable de los dos cargos más graves: conspiración para delinquir y trata de personas con fines sexuales. Lo declararon culpable de dos cargos de transporte para participar en la prostitución.

En septiembre, tras su condena, Combs solicitó al juez Subramanian que considerara una absolución o un nuevo juicio, alegando objeciones sobre la forma en que se utilizó una ley contra la prostitución conocida como la Ley Mann para procesarlo. Esta solicitud no tuvo éxito.

Antes de la sentencia, los abogados de Combs argumentaron que debería recibir una sentencia breve que equivaldría prácticamente al tiempo ya cumplido, una solicitud que habría allanado el camino para una pronta liberación. Sin embargo, los fiscales solicitaron al juez que enviara a Combs a prisión por al menos 11 años.

El juez finalmente sentenció a Combs a más de cuatro años de prisión.

