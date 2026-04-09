Actriz de "Mi bella genio" Barbara Eden sorprende con nueva fotografía a los 94 años

MIAMI.- Barbara Eden no necesita una lámpara mágica para lucir radiante. La estrella de Mi bella genio, que cumplió 94 años en agosto, sorprendió a sus fans con su aspecto juvenil en una nueva foto que compartió en Instagram con motivo de la Pascua.

En la foto, Eden posa junto a su esposo de toda la vida, Jon Eicholtz, mientras la pareja celebra la llegada de la primavera con unas orejas de conejo festivas.

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"¡Felices Pascuas de parte de los conejitos! ¡Esperamos que hayan sido hermosas y llenas de alegría!", escribió Eden en la publicación del 5 de abril.

Pero en lugar de alegría festiva, varios fans comentaron la publicación para elogiar a Eden, maravillados por la figura de la nonagenaria.

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Envejecimiento

En una entrevista con Fox News Digital en septiembre de 2024, Eden habló abiertamente sobre el envejecimiento y cómo ha logrado mantenerse en forma a lo largo de los años.

"Antes hacía ejercicio constantemente", comentó Eden.

"Iba a clases de spinning y luego levantaba pesas con un entrenador. Cuando llegó la COVID, dejé de hacer entrenamientos intensos. Ahora tengo una bicicleta estática y levanto dos kilos y medio. Uso pesas muy ligeras, pero son buenas para los huesos", agregó.