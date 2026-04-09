Actriz de "Mi bella genio" Barbara Eden sorprende con nueva fotografía a los 94 años

MIAMI.- Barbara Eden no necesita una lámpara mágica para lucir radiante. La estrella de Mi bella genio, que cumplió 94 años en agosto, sorprendió a sus fans con su aspecto juvenil en una nueva foto que compartió en Instagram con motivo de la Pascua.
En la foto, Eden posa junto a su esposo de toda la vida, Jon Eicholtz, mientras la pareja celebra la llegada de la primavera con unas orejas de conejo festivas
MIAMI.- Barbara Eden no necesita una lámpara mágica para lucir radiante. La estrella de Mi bella genio, que cumplió 94 años en agosto, sorprendió a sus fans con su aspecto juvenil en una nueva foto que compartió en Instagram con motivo de la Pascua.
En la foto, Eden posa junto a su esposo de toda la vida, Jon Eicholtz, mientras la pareja celebra la llegada de la primavera con unas orejas de conejo festivas.
"¡Felices Pascuas de parte de los conejitos! ¡Esperamos que hayan sido hermosas y llenas de alegría!", escribió Eden en la publicación del 5 de abril.
Pero en lugar de alegría festiva, varios fans comentaron la publicación para elogiar a Eden, maravillados por la figura de la nonagenaria.
En una entrevista con Fox News Digital en septiembre de 2024, Eden habló abiertamente sobre el envejecimiento y cómo ha logrado mantenerse en forma a lo largo de los años.
"Antes hacía ejercicio constantemente", comentó Eden.
"Iba a clases de spinning y luego levantaba pesas con un entrenador. Cuando llegó la COVID, dejé de hacer entrenamientos intensos. Ahora tengo una bicicleta estática y levanto dos kilos y medio. Uso pesas muy ligeras, pero son buenas para los huesos", agregó.