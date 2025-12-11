Actriz de "The Marvelous Mrs. Maisel" fallece tras ser arrollada por un automóvil

MIAMI.- La actriz de The Marvelous Mrs. Maisel, Wenne Alton Davis , cuyo nombre de nacimiento era Wendy Davis, falleció tras ser atropellada por un automóvil mientras cruzaba la calle en la ciudad de Nueva York, así lo informó la revista People.

“Sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital Mount Sinai West, donde fue declarada muerta”, declaró la policía de Nueva York en un comunicado.

Las autoridades aseguraron que el conductor del automóvil no resultó herido y permaneció en el lugar del accidente. Hasta ahora, no se han realizado arrestos, pero la investigación continúa.

Davis, quien falleció a los 60 años, era conocida por su papel en la quinta temporada de la exitosa serie de Amazon Prime, The Marvelous Mrs. Maisel, en la que interpretó a una agente de policía. El episodio, emitido en 2023, marcó su última aparición en pantalla.

Su página de IMDb revela otros trabajos como actriz que se remontan a 2004, cuando apareció en el cortometraje Ladies Room. Posteriormente, obtuvo papeles en películas y series de televisión, incluyendo Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) y Girls5eva (2022).

Esta es la más reciente pérdida en el elenco de The Marvelous Mrs. Maisel. En 2019, Brian Tarantina, quien interpretaba a Jackie, el presentador del club de comedia The Gaslight, donde Midge Maisel (interpretada por Rachel Brosnahan) realizó su primera actuación en estado de ebriedad, fue encontrado muerto en su apartamento.

El elenco y el equipo de la serie rindieron homenaje a Tarantina con un emotivo mensaje en X.

“The Gaslight no será lo mismo sin ti. Gracias, Brian Tarantina, por compartir tantas risas. Enviamos nuestro cariño a su familia y amigos en este difícil momento”, decía la publicación.