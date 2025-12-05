viernes 5  de  diciembre 2025
Joe Manganiello y Caitlin O'Connor se mudan a Pittsburgh

La actriz señaló que volver a la ciudad ha sido una decisión conjunta que hace feliz a ambos, pero mantendrán compromisos profesionales en Los Ángeles

Joe Manganiello y Caitlin OConnor.

Joe Manganiello y Caitlin O'Connor.

Captura de pantalla/Youtube/E! News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Joe Manganiello y su prometida Caitlin O'Connor han tomado una decisión importante: abandonar Los Ángeles y echar raíces en la ciudad donde ambos crecieron, Pittsburgh. Así lo confirmó la actriz en una reciente entrevista que concedió a la revista People.

Aunque la pareja mantendrá sus compromisos profesionales, lo que los obliga a viajar constantemente a Los Ángeles y Nueva York, ahora los artistas mantendrán su hogar en Mount Lebanon, un suburbio de la ciudad del oeste de Pensilvania.

"Quiero decir, L.A. ha sido el hogar de ambos durante más de 20 años”. Nací en L.A., pero me crié en Pittsburgh, así que ambos somos del mismo lugar", comentó la intérprete.

La actriz señaló que volver a la ciudad ha sido una decisión conjunta que hace feliz a ambos.

"Eso es en lo que nos conectamos, ya sabes, compartimos la misma crianza, el mismo conocimiento del lugar. Y eso es lo que nos conecta como pareja”, le dice a PEOPLE. “Así que es hermoso estar de vuelta en casa juntos".

Temporada decembrina

O'Connor también expuso que el vecindario en el que hoy residen es hermoso y que sueña con poder pasar esta temporada navideña en su nuevo hogar junto a sus familiares y en un ambiente que se siente como a las películas de la temporada gracias al clima frío.

Además, expuso que en los viajes que cada uno ha hecho han coleccionados objetos que esperan decoren su casa.

"Joe y yo hemos estado en una especie de gira mundial desde que nos conocimos. Hemos viajado mucho... a más de 70 ciudades en los últimos dos años. Así que tenemos adornos de todo el mundo. Tratamos de coleccionar una pieza de arte de todo el mundo y traerla de vuelta".

