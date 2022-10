Acusan a James Corden de insultar a camareros en restaurante

Tras ello, el empresario mostró los dos altercados que registró el gerente del restaurante durante este año con el también guionista.

"Informe del gerente número uno: En junio, James Corden estaba aquí en la mesa 61. (Aunque esto es diabólico, sucede muy ocasionalmente en todos los restaurantes). Después de comer su plato principal, Corden mostró el pelo al gerente de Balthazar G, quien se disculpó mucho. Corden fue extremadamente desagradable con Balthazar y dijo: 'Consíguenos otra ronda de bebidas en este segundo y también cuida de todas nuestras bebidas desde ahora'. De esta manera escribo cualquier crítica desagradable en Yelp o algo por el estilo", narró McNally.

"Informe del gerente número dos: : James Corden estaba en Balthazar con su esposa el nueve de octubre para un almuerzo. Pidió una mesa afuera. Brunch Maitre D' Allie Wolters llevó la cuenta de la mesa 301. La esposa del Sr. Corden pidió una tortilla de yema de huevo con queso gruyere y ensalada. Pocos minutos después de recibir la comida, James llamó a su camarero M. K. y le dije que había un poco de clara de huevo mezclada con la yema de huevo. M. K. informó al gerente de planta. La cocina rehace el plato, pero desafortunadamente lo envió con papas fritas caseras en lugar de ensalada. Fue entonces cuando James Corden comenzó a gritar como loco al servidor: '¡No puedes hacer tu trabajo!, ¡No puedes hacer tu trabajo!, ¡Tal vez debería ir a la cocina y cocinar la tortilla yo mismo!'. M.K. se disculpó mucho y trajo al gerente a la mesa. Él devolvió el plato y, después de eso, todo estuvo bien", agregó Keith.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keith McNally (@keithmcnallynyc)

Ante lo ocurrido, el propietario de Balthazar aseguró que el comediante de 44 años le ofreció disculpas personalmente.

"James Corden acaba de llamarme y se disculpó profusamente. Después de haberme bromeado más que la mayoría del resto de la gente, creo firmemente en las segundas oportunidades. Así que si James Corden me deja ser anfitrión de su Late Late Show durante 9 meses, inmediatamente anularé su prohibición de Balthazar. No, por supuesto que no. Pero... cualquiera lo suficientemente magnánimo como para disculparse con un vago -vago como yo (y mi personal)- no merece ser prohibido en ningún lugar, especialmente en Balthazar", agradeció Keith McNally en Instagram.