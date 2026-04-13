lunes 13  de  abril 2026
POLÉMICA

Acusan a Katy Perry de agresión sexual y ella lo niega

La actriz Ruby Rose dijo en Threads que el hecho ocurrió hace 20 años en Melbourne y que entonces no supo cómo hablar de lo sucedido

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

MIAMI. La actriz australiana Ruby Rose ha asegurado que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son "mentiras peligrosas e imprudentes".

Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

Lee además
El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.  
HOMENAJE

Vargas Llosa es reconocido a título póstumo con Medalla de las Artes de Madrid
La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025. 
HOMENAJE

Anuncian homenaje a Gloria Trevi en ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Perry "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como Orange is the New Black o Batwoman.

"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.

Reacción de Perry

En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

Rose también señaló que no está interesada en presentar una denuncia y que no necesita que la gente la crea, sino "sacarlo" de su cuerpo.

"Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, pero esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual".

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

"Super Mario Galaxy" se mantiene líder en taquilla al alcanzar 628 millones de recaudación

Louis Vuitton sufre pérdidas en ventas por conflicto en Medio Oriente

Hallan explosivo cerca del lugar donde Shakira actuará en mayo en Río

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU