jueves 11  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Dayanara Torres sobre declaraciones de Fátima Bosch: "Esa contestación no está bien"

La ex Miss Universo se refirió a los comentarios que hizo Bosch sobre las declaraciones de Raúl Rocha sobre la necesidad de tener visa para ganar el concurso

Dayanara Torres posa en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio.

Dayanara Torres posa en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio.

Cortesía/ Media Room
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La ex Miss Universo, Dayanara Torres, ha reaccionado de manera contundente a los recientes comentarios de Fátima Bosch, ex candidata del certamen y representante de México, respecto a los criterios de selección de la 74.ª edición de Miss Universo.

Durante su aparición en el programa Pica y se extiende de Telemundo, Bosch recibió preguntas sobre las declaraciones de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, en las que afirmó que Miss Costa de Marfil (cuarta finalista del certamen y una de la grandes favoritas) no podía ganar por las restricciones de su pasaporte.

Lee además
La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que anteriormente atacó a Ariana Grande
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. video
MÚSICA

Taylor Swift revela canciones favoritas de su catálogo musical

Bosch habría argumentado que, si bien todas las participantes deberían tener la misma oportunidad de ganar, la organización de Miss Universo, como empresa, podría necesitar buscar a alguien que facilite el trabajo.

"Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Sin embargo, Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, expresó Bosch.

Respuesta de Dayanara

Ante esto, Torres expresó su profundo desacuerdo con esta postura. En su intervención de este martes en el Enrique Santos Show, done le preguntaron si apoyaba las palabras de Bosch, la ex Miss Universo respondió rotundamente: "Claro que no".

Torres criticó específicamente la justificación de tener en cuenta el estatus migratorio o de visado de las candidatas.

"Iba bien hasta que mencionó lo de la visa como que ella está de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser así? Por lo menos en otros años no es así. Todas van, todas participan, todas tienen la misma oportunidad de ganar. Si fuera así, entonces no manden chicas que van a tener problemas con visa. Eso no es justo. Esa contestación no está bien. No me parece", sentenció Torres.

La reacción de Torres representa el disgusto que varios usuarios en las redes sociales, que también han calificado los comentarios de la Miss Universo 2025 como injustos.

Esta entrevista con Telemundo se viralizó luego de que Bosch se marchara a mitad del programa, incómoda por las preguntas que realizaban los conductores referente a las diferentes polémicas que han rodeado su coronación.

Temas
Te puede interesar

Actriz de "The Marvelous Mrs. Maisel" fallece tras ser arrollada por un automóvil

Puerto Rico congela pago a Miss Universo para renegociar condiciones del certamen

Festival de Sundance revela programación 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que anteriormente atacó a Ariana Grande

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump