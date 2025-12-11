Dayanara Torres sobre declaraciones de Fátima Bosch: "Esa contestación no está bien"

Dayanara Torres posa en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio.

MIAMI.- La ex Miss Universo , Dayanara Torres , ha reaccionado de manera contundente a los recientes comentarios de Fátima Bosch, ex candidata del certamen y representante de México , respecto a los criterios de selección de la 74.ª edición de Miss Universo.

Durante su aparición en el programa Pica y se extiende de Telemundo, Bosch recibió preguntas sobre las declaraciones de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, en las que afirmó que Miss Costa de Marfil (cuarta finalista del certamen y una de la grandes favoritas) no podía ganar por las restricciones de su pasaporte.

Bosch habría argumentado que, si bien todas las participantes deberían tener la misma oportunidad de ganar, la organización de Miss Universo, como empresa, podría necesitar buscar a alguien que facilite el trabajo.

"Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Sin embargo, Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, expresó Bosch.

Respuesta de Dayanara

Ante esto, Torres expresó su profundo desacuerdo con esta postura. En su intervención de este martes en el Enrique Santos Show, done le preguntaron si apoyaba las palabras de Bosch, la ex Miss Universo respondió rotundamente: "Claro que no".

Torres criticó específicamente la justificación de tener en cuenta el estatus migratorio o de visado de las candidatas.

"Iba bien hasta que mencionó lo de la visa como que ella está de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser así? Por lo menos en otros años no es así. Todas van, todas participan, todas tienen la misma oportunidad de ganar. Si fuera así, entonces no manden chicas que van a tener problemas con visa. Eso no es justo. Esa contestación no está bien. No me parece", sentenció Torres.

La reacción de Torres representa el disgusto que varios usuarios en las redes sociales, que también han calificado los comentarios de la Miss Universo 2025 como injustos.

Esta entrevista con Telemundo se viralizó luego de que Bosch se marchara a mitad del programa, incómoda por las preguntas que realizaban los conductores referente a las diferentes polémicas que han rodeado su coronación.