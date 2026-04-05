Artefactus Cultural Project presenta la obra "No me beses en el cuello"

Escena de la obra "No me beses en el cuello" de la compañía Artefactus Cultural Project, Inc..

MIAMI.- La compañía Artefactus Cultural Project presenta No me beses en el cuello, una obra escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza con una propuesta escénica que entrelaza mito y realidad contemporánea en una travesía teatral sobre memoria, desplazamiento y supervivencia.

La pieza se presentará el Centro Cultural Artefactus del 9 al 12 de abril, y posteriormente viajará a Viena, Austria, donde tendrá funciones del 16 al 19 de abril, estableciendo un diálogo escénico entre ambas ciudades.

RESEÑA "Al borde del agua", una pieza preciosista en las tablas de Artefactus

El proyecto se desarrolla como parte de un intercambio cultural internacional impulsado por el Departamento de Asuntos Culturales de Miami-Dade a través de su programa de Intercambio Cultural (ICP), el cual seleccionó la obra dentro de su convocatoria.

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Este encuentro artístico se realiza además con el interés y el apoyo de VIBRIA | Kunst- und Kulturverein, organización cultural vienesa que contribuye a reforzar los vínculos que el arte puede tender entre Miami y Viena.

La producción recibe igualmente el patrocinio de la National Latinx Theater Initiative, proyecto dedicado a impulsar la presencia y el desarrollo del teatro latino en los Estados Unidos.

Historia

Inspirada en la caída mítica de Ilión (Troya) y en las rutas humanas del exilio que atraviesan nuestro tiempo, No me beses en el cuello despliega un universo poético donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven en una misma geografía simbólica. La dramaturgia privilegia la musicalidad de la palabra y una atmósfera escénica que convierte el lenguaje en espacio y memoria.

En el centro de la historia aparece Sololá, figura que atraviesa territorios de sueño, huida y recuerdo acompañada por Rafael, un ángel fatigado que observa con ironía y ternura la fragilidad del mundo humano. A lo largo de su travesía emergen imágenes de guerra, deseo, migración y supervivencia que dialogan con algunas de las heridas más persistentes del presente.

El montaje reúne dos elencos internacionales. En Miami, las funciones estarán a cargo de Laura Alemán y Rei Prado, con supertítulos en inglés realizados por Yaily González. En Viena, los roles serán interpretados por Ily Batista y Carlos Manuel Delgado, con la participación alternada de los actores de Miami y supertítulos en alemán para el público local. Este diálogo entre intérpretes y contextos escénicos amplía el horizonte cultural de una obra concebida como puente entre distintas tradiciones teatrales.

La escenografía es de Carlos Artime y la producción ejecutiva está a cargo de Carlos Arteaga.

Con esta puesta en escena, Artefactus reafirma su compromiso con un teatro que dialoga con los desafíos de nuestro tiempo y que busca tender puentes entre comunidades y geografías.