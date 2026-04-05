domingo 5  de  abril 2026
ESCENA

Artefactus Cultural Project presenta la obra "No me beses en el cuello"

La obra se presentará el Centro Cultural Artefactus del 9 al 12 de abril, y posteriormente viajará a Viena, Austria, donde tendrá funciones del 16 al 19 de abril

Escena de la obra No me beses en el cuello de la compañía Artefactus Cultural Project, Inc..&nbsp;

Escena de la obra "No me beses en el cuello" de la compañía Artefactus Cultural Project, Inc.. 

Cortesía/Artefactus Cultural Project, Inc.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La compañía Artefactus Cultural Project presenta No me beses en el cuello, una obra escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza con una propuesta escénica que entrelaza mito y realidad contemporánea en una travesía teatral sobre memoria, desplazamiento y supervivencia.

La pieza se presentará el Centro Cultural Artefactus del 9 al 12 de abril, y posteriormente viajará a Viena, Austria, donde tendrá funciones del 16 al 19 de abril, estableciendo un diálogo escénico entre ambas ciudades.

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El proyecto se desarrolla como parte de un intercambio cultural internacional impulsado por el Departamento de Asuntos Culturales de Miami-Dade a través de su programa de Intercambio Cultural (ICP), el cual seleccionó la obra dentro de su convocatoria.

Este encuentro artístico se realiza además con el interés y el apoyo de VIBRIA | Kunst- und Kulturverein, organización cultural vienesa que contribuye a reforzar los vínculos que el arte puede tender entre Miami y Viena.

La producción recibe igualmente el patrocinio de la National Latinx Theater Initiative, proyecto dedicado a impulsar la presencia y el desarrollo del teatro latino en los Estados Unidos.

Historia

Inspirada en la caída mítica de Ilión (Troya) y en las rutas humanas del exilio que atraviesan nuestro tiempo, No me beses en el cuello despliega un universo poético donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven en una misma geografía simbólica. La dramaturgia privilegia la musicalidad de la palabra y una atmósfera escénica que convierte el lenguaje en espacio y memoria.

En el centro de la historia aparece Sololá, figura que atraviesa territorios de sueño, huida y recuerdo acompañada por Rafael, un ángel fatigado que observa con ironía y ternura la fragilidad del mundo humano. A lo largo de su travesía emergen imágenes de guerra, deseo, migración y supervivencia que dialogan con algunas de las heridas más persistentes del presente.

El montaje reúne dos elencos internacionales. En Miami, las funciones estarán a cargo de Laura Alemán y Rei Prado, con supertítulos en inglés realizados por Yaily González. En Viena, los roles serán interpretados por Ily Batista y Carlos Manuel Delgado, con la participación alternada de los actores de Miami y supertítulos en alemán para el público local. Este diálogo entre intérpretes y contextos escénicos amplía el horizonte cultural de una obra concebida como puente entre distintas tradiciones teatrales.

La escenografía es de Carlos Artime y la producción ejecutiva está a cargo de Carlos Arteaga.

Con esta puesta en escena, Artefactus reafirma su compromiso con un teatro que dialoga con los desafíos de nuestro tiempo y que busca tender puentes entre comunidades y geografías.

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