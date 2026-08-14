viernes 14  de  agosto 2026
Bad Bunny

Bad Bunny dedica carta póstuma al fallecido exboxeador puertorriqueño Prichard Colón

En la carta, la estrella urbana indicó que desde niño ha sido fanático del boxeo y que a Colón le tenía "mucha fe" de que fuera una gran estrella

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images

SAN JUAN.- Bad Bunny dedicó este viernes una carta en memoria del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien falleció el jueves tras 10 años postrado en una silla de ruedas por sufrir un hematoma subdural que le causó lesiones cerebrales irreversibles en una pelea en 2015.

En la carta, publicada en el diario local El Nuevo Día y firmada por el nombre de pila del artista -Benito Antonio Martínez Ocasio- la estrella urbana indicó que desde niño ha sido fanático del boxeo y que a Colón le tenía "mucha fe" de que fuera la próxima gran estrella del pugilismo boricua.

Lee además
Guapas in Action
ACTIVISMO

Guapas in Action invita a una noche de arte y solidaridad en el sur de Florida
Carlos Santana y Becky G.
MÚSICA

Carlos Santana y Becky G homenajean a migrantes en video de "Mi gran amor"

"Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara. También creo que el hecho de tener una cultura boxística, como la que tenemos en Puerto Rico, le añade una pasión adicional a esa afición que siento por el deporte y el cariño que le tengo a nuestras figuras", destacó.

Recordó, que en el año 2014, cuando grababa sus primeras canciones en el armario de su cuarto, también comenzó a seguir la carrera de Colón, a quien describió como "un joven prospecto de Puerto Rico al que le tenía mucha fe".

"A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él, y el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran", prosiguió Bad Bunny en su carta dedicada a Colón, quien falleció el jueves a sus 33 años.

"Honestamente yo tenía el presentimiento de que él sería 'el próximo'. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo", detalló Bad Bunny de la entonces joven promesa.

Deceso

No obstante, después de llevar una carrera invicta de 16-0, la vida de Colón drásticamente cambió el 17 de octubre de 2015 en una pelea ante Terrel Williams en Fairfax, Virginia (EE.UU.).

En dicho pleito, Colón recibió diversos "golpes de conejo" -que se dan de forma ilegal en la nuca- de parte de Williams, que le provocaron un hematoma subdural causando lesiones cerebrales irreversibles, un caso que causó conmoción a nivel mundial.

Prichard, que llevaba 12 nocauts en su carrera, fue derribado dos veces en el octavo asalto por Williams, quien recibió un golpe bajo por parte del boricua antes de llevarlo a la lona.

El exboxeador boricua estuvo en estado de coma en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia (EE.UU.), tras recibir golpes ilegales de parte de Williams en la parte posterior de su cabeza, lo que le provocó daños de gravedad.

"Y aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros lo despedimos y lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgulloso. Nunca lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él", apuntó Bad Bunny.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Allegados a Trump restablecen nombre del presidente al Kennedy Center

Policía brasileña recupera obras de Matisse robadas en Sao Paulo

Daniel Acero integra diseño y volumen en propuesta de pintura dimensional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
Diplomacia

República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
PUESTOS DE TRABAJO

Florida invierte $9 millones en astillero y proyecta dos mil empleos

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.
CRIMEN EN NUEVA YORK

Acusado de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare se declara culpable de acoso