jueves 23  de  octubre 2025
REALEZA

Aseguran que el príncipe Andrés no ha pagado el alquiler de su mansión en 22 años

Según The Times también, en caso de que el príncipe rescinde su contrato de arrendamiento, la monarquía tendrá que pagarle una compensación de casi 250.000 dólares

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.&nbsp;

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Un documento obtenido por The Times reveló que el príncipe Andrés no ha pagado desde hace 22 años el arrendamiento de la Royal Lodge, la mansión en la que habita.

Según la información obtenida por el medio británico, el hermano del rey Carlos III, quien recientemente renunció a sus títulos, apenas ha contribuido con el mantenimiento de la propiedad y tanto él como su familia tienen derecho a estar en la misma hasta 2078.

Lee además
Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.
REALEZA

Sarah Ferguson pierde el título de Duquesa de York por la caída del príncipe Andrés
El príncipe Andrés, duque de York, de Gran Bretaña, abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.
REALEZA

Memorias póstumas expone detalles sobre presuntos abusos del príncipe Andrés

En este sentido, The Times también destacó que en caso de que el príncipe, cuyo título conserva por derecho de nacimiento, rescinde su contrato de arrendamiento, la monarquía tendrá que pagarle una compensación de casi 250.000 dólares (185.865 libras) anuales hasta que cumplan veinticinco años del contrato que se renovó en 2028.

Sin embargo, previo a la divulgación de esta información, The Independent, citando el contrato de arrendamiento publicado por The Crown Estate, señaló que el príncipe Andrés pagó 1.3 millones de dólares por el alquiler de la propiedad, junto con al menos 10 millones dólares por renovaciones en 2005.

Fondos del príncipe

La información trasciende un año después de que el autor Robert Hardman develara, en el libro Carlos III: Nuevo Rey. Nueva Corte. La historia desde dentro, que el rey Carlos III ordenó al Guardián de la Bolsa Privada eliminar la asignación personal anual de 1,3 millones de dólares de su hermano, así como también se dejó de financiar la seguridad personal.

Posteriormente, el Sunday Times dio a conocer que el príncipe Andrés había recaudado suficiente dinero para seguir viviendo en el Royal Lodge y el Guardián de la Bolsa Privada aseveró que los fondos del hijo de la difunta reina Isabel II provenían de fuentes legítimas.

Temas
Te puede interesar

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
MAR-A-LAGO

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Te puede interesar

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata