Aseguran que el príncipe Andrés no ha pagado el alquiler de su mansión en 22 años

MIAMI.- Un documento obtenido por The Times reveló que el príncipe Andrés no ha pagado desde hace 22 años el arrendamiento de la Royal Lodge, la mansión en la que habita.

Según la información obtenida por el medio británico, el hermano del rey Carlos III, quien recientemente renunció a sus títulos , apenas ha contribuido con el mantenimiento de la propiedad y tanto él como su familia tienen derecho a estar en la misma hasta 2078.

En este sentido, The Times también destacó que en caso de que el príncipe, cuyo título conserva por derecho de nacimiento, rescinde su contrato de arrendamiento, la monarquía tendrá que pagarle una compensación de casi 250.000 dólares (185.865 libras) anuales hasta que cumplan veinticinco años del contrato que se renovó en 2028.

Sin embargo, previo a la divulgación de esta información, The Independent, citando el contrato de arrendamiento publicado por The Crown Estate, señaló que el príncipe Andrés pagó 1.3 millones de dólares por el alquiler de la propiedad, junto con al menos 10 millones dólares por renovaciones en 2005.

Fondos del príncipe

La información trasciende un año después de que el autor Robert Hardman develara, en el libro Carlos III: Nuevo Rey. Nueva Corte. La historia desde dentro, que el rey Carlos III ordenó al Guardián de la Bolsa Privada eliminar la asignación personal anual de 1,3 millones de dólares de su hermano, así como también se dejó de financiar la seguridad personal.

Posteriormente, el Sunday Times dio a conocer que el príncipe Andrés había recaudado suficiente dinero para seguir viviendo en el Royal Lodge y el Guardián de la Bolsa Privada aseveró que los fondos del hijo de la difunta reina Isabel II provenían de fuentes legítimas.