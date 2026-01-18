domingo 18  de  enero 2026
CINE

"Avatar: Fuego y Ceniza" lidera la taquilla Norteamericana por quinta semana consecutiva

La tercera entrega de la exitosa saga de fantasía del director James Cameron recaudó otros 17,2 millones de dólares este fin de semana

Avatar: Fire and Ash nos enseña una nueva y peligrosa cara de Pandora.

Avatar: Fire and Ash nos enseña una nueva y peligrosa cara de Pandora.

Cortesía/20th Century Studio

LOS ÁNGELES.- Avatar: Fuego y Ceniza no da señales de frenar su meteórico éxito. La película lidera la taquilla norteamericana por quinta semana consecutiva durante el fin de semana largo, según mostraron las estimaciones de la industria el domingo.

La tercera entrega de la exitosa saga de fantasía del director James Cameron recaudó otros 17,2 millones de dólares entre el viernes y el lunes, día en que se conmemora el Día de Martin Luther King Jr.

Esto elevó su recaudación en Estados Unidos y Canadá a 367,4 millones de dólares y su total mundial a más de 1.300 millones de dólares, según Exhibitor Relations.

Fuego y Ceniza está protagonizada por Zoe Saldana como la guerrera Na'vi Neytiri y Sam Worthington como el exmarine Jake Sully, quien debe luchar contra un nuevo enemigo que amenaza la vida de su familia en el planeta Pandora.

Es la cuarta película de Cameron en superar los 1.000 millones de dólares, junto con las dos primeras películas de Avatar y Titanic.

Taquilla

En segundo lugar, con una decepcionante recaudación de 15 millones de dólares, se ubicó 28 Years Later: The Bone Temple, la cuarta entrega de la serie de terror zombi, que llega menos de un año después de la última película.

"Regresar después de 7 meses es rápido; es demasiado rápido y está perjudicando las cifras", afirmó el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La película animada de Disney, Zootopia 2, demostró su capacidad de permanencia, ascendiendo al tercer puesto con 12 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días.

En cuarto lugar, con 10,2 millones de dólares, se ubicó The Housemaid, una adaptación de la exitosa novela de Freida McFadden sobre una joven que es contratada por una pareja adinerada con oscuros secretos. Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan la película de Lionsgate.

Marty Supreme, protagonizada por el favorito al Óscar Timothée Chalamet como un conspirador jugador de tenis de mesa de los años 50 con grandes sueños, quedó en quinto lugar con 6,7 millones de dólares.

Cerrando el top 10 se encuentran: Primate (6 millones de dólares), Greenland 2: Migration (3,9 millones de dólares), Anaconda (3,8 millones de dólares), Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados (3 millones de dólares), No Other Choice (2,7 millones de dólares).

FUENTE: AFP

