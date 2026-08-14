viernes 14  de  agosto 2026
ACTIVISMO

Guapas in Action invita a una noche de arte y solidaridad en el sur de Florida

La propuesta invita a disfrutar de una experiencia de pintura en un ambiente relajado y entretenido, acompañado de tapas, bebidas y música en vivo

Guapas in Action

Guapas in Action

Cortesía / Guapas in Action
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El arte y la solidaridad se darán cita en el sur de Florida con Painting with GIA for Radio Maria, una iniciativa de Guapas in Action que busca reunir a la comunidad en una noche diferente y, al mismo tiempo, recaudar fondos para apoyar la misión de Radio María.

La actividad se realizará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m., en 7801 NW 5th St., Plantation, FL 33324.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny dedica carta póstuma al fallecido exboxeador puertorriqueño Prichard Colón
Carlos Santana y Becky G.
MÚSICA

Carlos Santana y Becky G homenajean a migrantes en video de "Mi gran amor"

La propuesta invita a disfrutar de una experiencia de pintura en un ambiente relajado y entretenido, acompañado de tapas, bebidas y música en vivo. No es necesario tener conocimientos previos de pintura: la idea es atreverse a tomar un pincel, crear, compartir y convertir una noche entre amigos y familia en una oportunidad para ayudar.

Los fondos recaudados estarán destinados a apoyar a Radio María en la adquisición de equipamiento de sonido de última generación, con el propósito de fortalecer su labor de comunicación.

Invitados especiales

La velada contará con la presencia de Javier I. Ortiz y el Padre Alberto Cutié, dos invitados con una amplia trayectoria vinculada a la comunicación y al servicio a la comunidad.

Javier I. Ortiz se suma a Painting with GIA for Radio Maria para compartir una noche en la que el arte, la creatividad y la solidaridad se convierten en una forma de conectar con los demás. Con más de 36 años de trayectoria vinculada a liderazgo en áreas de entretenimiento y comunicación con NBCUniversal y Telemundo, Ortiz cree en el poder de las oportunidades y en la importancia de crear espacios que inspiren, unan a la comunidad y permitan expresarse de una manera diferente.

Su historia refleja uno de los valores que Guapas in Action busca promover: una oportunidad, acompañada de apoyo, experiencia y compromiso, puede transformar una vida y, con el tiempo, convertirse también en una oportunidad para ayudar a otros.

También estará presente el Padre Alberto Cutié, conocido ampliamente por la comunidad hispana como “Padre Alberto”, una de las figuras religiosas y de comunicación más reconocidas de la televisión y la radio en español en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria ha llegado a millones de hogares a través de la televisión, la radio y sus columnas periodísticas. Su participación aportará una voz de experiencia, comunicación, fe y servicio a una noche especialmente dedicada a reunir a la comunidad alrededor de una causa solidaria.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Guapas in Action extiende la invitación a mujeres, hombres, familias, grupos de amigos, empresarios y miembros de toda la comunidad del sur de Florida que quieran disfrutar de una experiencia diferente y contribuir a la labor de Radio María.

Cada entrada representa mucho más que participar en una actividad artística: es una forma directa de apoyar una iniciativa que busca fortalecer una importante labor de comunicación y servicio.

Para más Información, compra de entradas y próximos eventos visite www.guapasinaction.com.

Temas
Te puede interesar

Allegados a Trump restablecen nombre del presidente al Kennedy Center

Policía brasileña recupera obras de Matisse robadas en Sao Paulo

Daniel Acero integra diseño y volumen en propuesta de pintura dimensional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
Diplomacia

República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
PUESTOS DE TRABAJO

Florida invierte $9 millones en astillero y proyecta dos mil empleos

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.
CRIMEN EN NUEVA YORK

Acusado de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare se declara culpable de acoso