Guapas in Action invita a una noche de arte y solidaridad en el sur de Florida

MIAMI.- El arte y la solidaridad se darán cita en el sur de Florida con Painting with GIA for Radio Maria, una iniciativa de Guapas in Action que busca reunir a la comunidad en una noche diferente y, al mismo tiempo, recaudar fondos para apoyar la misión de Radio María.

La actividad se realizará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m., en 7801 NW 5th St., Plantation, FL 33324.

La propuesta invita a disfrutar de una experiencia de pintura en un ambiente relajado y entretenido, acompañado de tapas, bebidas y música en vivo. No es necesario tener conocimientos previos de pintura: la idea es atreverse a tomar un pincel, crear, compartir y convertir una noche entre amigos y familia en una oportunidad para ayudar.

Los fondos recaudados estarán destinados a apoyar a Radio María en la adquisición de equipamiento de sonido de última generación, con el propósito de fortalecer su labor de comunicación.

Invitados especiales

La velada contará con la presencia de Javier I. Ortiz y el Padre Alberto Cutié, dos invitados con una amplia trayectoria vinculada a la comunicación y al servicio a la comunidad.

Javier I. Ortiz se suma a Painting with GIA for Radio Maria para compartir una noche en la que el arte, la creatividad y la solidaridad se convierten en una forma de conectar con los demás. Con más de 36 años de trayectoria vinculada a liderazgo en áreas de entretenimiento y comunicación con NBCUniversal y Telemundo, Ortiz cree en el poder de las oportunidades y en la importancia de crear espacios que inspiren, unan a la comunidad y permitan expresarse de una manera diferente.

Su historia refleja uno de los valores que Guapas in Action busca promover: una oportunidad, acompañada de apoyo, experiencia y compromiso, puede transformar una vida y, con el tiempo, convertirse también en una oportunidad para ayudar a otros.

También estará presente el Padre Alberto Cutié, conocido ampliamente por la comunidad hispana como “Padre Alberto”, una de las figuras religiosas y de comunicación más reconocidas de la televisión y la radio en español en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria ha llegado a millones de hogares a través de la televisión, la radio y sus columnas periodísticas. Su participación aportará una voz de experiencia, comunicación, fe y servicio a una noche especialmente dedicada a reunir a la comunidad alrededor de una causa solidaria.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Guapas in Action extiende la invitación a mujeres, hombres, familias, grupos de amigos, empresarios y miembros de toda la comunidad del sur de Florida que quieran disfrutar de una experiencia diferente y contribuir a la labor de Radio María.

Cada entrada representa mucho más que participar en una actividad artística: es una forma directa de apoyar una iniciativa que busca fortalecer una importante labor de comunicación y servicio.

Para más Información, compra de entradas y próximos eventos visite www.guapasinaction.com.