Carlos Santana y Becky G homenajean a migrantes en video de "Mi gran amor"

MIAMI.- Los mexicoestadounidenses Carlos Santana y Becky G publicaron este viernes el video de su dueto 'Mi gran amor', un homenaje a los migrantes en medio de las crecientes deportaciones en EE.UU. y con la promesa del autor del tema de destinar regalías a familias afectadas por las detenciones migratorias.

El video, en el que Becky G aparece vestida con una toga de graduación y Santana con su guitarra, muestra a inmigrantes que trabajan en la construcción, en el servicio de correos, en mercados, como vendedores de helados y paletas en la calle, como médicos, o que han acabado la universidad para comenzar una profesión.

Los artistas buscan destacar la aportación de los migrantes a Estados Unidos ante las crecientes deportaciones, por lo que adelantaron fragmentos del video a medios hispanos como REMEZCLA, Agushto Papá, People en Español y Univision para generar conversación sobre el tema y la realidad que afrontan los latinos.

El compositor mexicoestadounidense Edgar Barrera escribió la canción en McAllen, ciudad fronteriza de Texas, después de enterarse que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a un amigo.

El autor ha dicho públicamente que planea destinar las regalías que reciba por la canción a familias afectadas por detenciones migratorias, incluyendo asistencia legal, mientras Becky G ha usado su plataforma para amplificar las voces de quienes viven esta realidad, y Santana ha promovido un mensaje de unidad y humanidad.

El tema, lanzado el 28 de mayo, juega con las fonética 'mi gran amor' para hablar de la 'migra', un término que usan los latinos en Estados Unidos para referirse a ICE.

"Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra. Migra, a mi gran amor lo han confundido por un bandido. Yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos", dice el coro de la canción.

El lanzamiento del video ocurre tras el récord de cerca de 51.000 deportaciones en julio, más de 1.640 al día, la mayor cifra desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, quien en los últimos meses ha elevado los arrestos migratorios con medidas como detenciones en aeropuertos.

FUENTE: EFE