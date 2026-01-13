Britney Spears considera volver a los escenarios lejos de Estados Unidos

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears ha brindado un rayo de esperanza a sus seguidores. A través de una publicación en Instagram, la Princesa del Pop reflexionó sobre su posible regreso a los escenarios y cómo considera que lo haría. Sin embargo, fue enfática al confirmar que no se plantea un tour por Estados Unidos .

La revelación la hizo en Instagram, plataforma en la que compartió una fotografía de ella sentada frente a un piano blanco en los American Music Awards de 2002. . "¡Estoy enviando este piano a mi hijo este año!", inicia el texto haciendo referencia a Jayden Federline.

"Curiosamente, bailo en Instagram para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida", agregó.

Fue entonces cuando Britney expuso que si bien no volvería a subirse a una tarima en su país, no descarta la posibilidad de volver a estar frente a un piano y brindar un concierto en otras latitudes.

"Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto", manifestó al tiempo que celebró el talento de Jayden.

"Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!", concluyó.

Acercamiento con su hijo

La relación de Britney con sus hijos ha estado marcada por los problemas que la actriz enfrentó en el pasado y tras la separación de la actriz de Kevin Federline, los vástagos vivieron con su padre.

No obstante, luego de recuperar su independencia, Britney ha tratado de acercarse a Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden Federline, de 19.

Fuentes cercanas a la intérprete han aseverado que actualmente ella está tratando de reconstruir el vínculo.

Y tal parece que así es, y que la música ha sido clave para que la relación continúe y se fortalezca.