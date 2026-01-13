martes 13  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Britney Spears considera volver a los escenarios lejos de Estados Unidos

Britney expuso que si bien no volvería a subirse a una tarima en su país, no descarta la posibilidad de brindar un concierto en otras latitudes junto a su hijo Jayden

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 

AFP/ Valeria Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Britney Spears ha brindado un rayo de esperanza a sus seguidores. A través de una publicación en Instagram, la Princesa del Pop reflexionó sobre su posible regreso a los escenarios y cómo considera que lo haría. Sin embargo, fue enfática al confirmar que no se plantea un tour por Estados Unidos.

La revelación la hizo en Instagram, plataforma en la que compartió una fotografía de ella sentada frente a un piano blanco en los American Music Awards de 2002. . "¡Estoy enviando este piano a mi hijo este año!", inicia el texto haciendo referencia a Jayden Federline.

Lee además
Bizarrap y Daddy Yankee. video
MÚSICA

Bizarrap y Daddy Yankee conquistan la radio de Estados Unidos y Puerto Rico
El actor estadounidense Michael B. Jordan asiste a la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. 
EN LAS REDES

Michael B. Jordan expone cómo reaccionó su madre a broma de Nikki Glaser

"Curiosamente, bailo en Instagram para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida", agregó.

Embed

Fue entonces cuando Britney expuso que si bien no volvería a subirse a una tarima en su país, no descarta la posibilidad de volver a estar frente a un piano y brindar un concierto en otras latitudes.

"Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto", manifestó al tiempo que celebró el talento de Jayden.

"Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!", concluyó.

Acercamiento con su hijo

La relación de Britney con sus hijos ha estado marcada por los problemas que la actriz enfrentó en el pasado y tras la separación de la actriz de Kevin Federline, los vástagos vivieron con su padre.

No obstante, luego de recuperar su independencia, Britney ha tratado de acercarse a Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden Federline, de 19.

Fuentes cercanas a la intérprete han aseverado que actualmente ella está tratando de reconstruir el vínculo.

Y tal parece que así es, y que la música ha sido clave para que la relación continúe y se fortalezca.

Temas
Te puede interesar

"Sirat" lideran las nominaciones a los Premios Goya del cine español

Adam Sandler promete hacer 50 películas antes de morir: "Al menos 25 serán buenas"

Bad Bunny lidera las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911