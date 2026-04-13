lunes 13  de  abril 2026
POLÉMICA

Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación

La decisión de Britney llega poco más de un mes después de que fuera arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en el condado de Ventura, California

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 

AFP/ Valeria Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Britney Spears ha ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación. Aunque un representante de la estrella pop confirmó a la revista Billboard el hecho sin dar detalles del motivo que la llevó a esta acción, TMZ señala que recibirá ayuda por abuso de sustancias.

El ingreso de la Princesa del Pop se suscitó el domingo 12 de abril.

Lee además
Britney Spears y su hijo mayor Sean Preston Federline. 
VIRAL

Sean Preston, hijo de Britney, cambia su apellido en Instagram de Federline a Spears
Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.
REALEZA

Familia Real británica prepara grandes festejos por centenario de la reina Isabel II

La decisión de Britney llega poco más de un mes después de que fuera arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en el condado de Ventura, California.

La noche del 4 de marzo Spears fue fichada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y liberada a la mañana siguiente.

Según Los Angeles Times, la acción de la artista está vinculada a este hecho, pues tiene una cita programada con la justicia el 4 de mayo.

Detalles del arresto

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó en ese entonces su cuenta de Instagram. Actualmente ya ha sido restaurada.

Temas
Te puede interesar

Actor Guillermo Francella recibe Premio PLATINO de Honor 2026

Dolce & Gabbana ficha a Stefano Cantini como codirector general

Christian Nodal confirma que boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El actor británico John Nolan. 
OBITUARIO

Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

Viviendas móviles distribuidas en un entorno comunitario
VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana: cuatro historias marcadas por la incertidumbre

Te puede interesar

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

Miami Beach inaugura paso peatonal arcoíris. 
LA VOZ DE LA COMUNIDAD

Miami Beach reinaugura icónico paso peatonal arcoíris en Lummus Park

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.
Escándalo

Demócrata suspende campaña a gobernador de California tras denuncias de agresión sexual