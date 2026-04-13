Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears ha ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación. Aunque un representante de la estrella pop confirmó a la revista Billboard el hecho sin dar detalles del motivo que la llevó a esta acción, TMZ señala que recibirá ayuda por abuso de sustancias.

El ingreso de la Princesa del Pop se suscitó el domingo 12 de abril.

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La decisión de Britney llega poco más de un mes después de que fuera arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en el condado de Ventura, California.

La noche del 4 de marzo Spears fue fichada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y liberada a la mañana siguiente.

Según Los Angeles Times, la acción de la artista está vinculada a este hecho, pues tiene una cita programada con la justicia el 4 de mayo.

Detalles del arresto

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó en ese entonces su cuenta de Instagram. Actualmente ya ha sido restaurada.