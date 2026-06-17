miércoles 17  de  junio 2026
CONTROVERSIA

Brooklyn Beckham protagoniza comercial que alude al conflicto con sus padres

Se trató de una publicidad para la marca de delivery DoorDash, en la Beckham explica la razón por la que no está asistiendo a los partidos del Mundial

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brooklyn Beckham no parece estar interesado en una reconciliación familiar. Luego de aseverar que sus padres usaron a su hermana Harper para obtener titulares a su favor, se ha viralizado un comercial que el modelo y chef protagonizó en el que hace alusión al conflicto que mantiene con Victoria y David Beckham.

Se trató de una publicidad para la marca de delivery DoorDash, en la que el creador de las salsas Cloud23 explica la razón por la que no está asistiendo a los partidos del Mundial.

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"Probablemente se pregunten por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa", dice Brooklyn sentado en el sofá de su sala, con el control de la TV en la pierna.

Luego de una pequeña pausa, agrega: "Es una larga historia", dejando caer varios boletos en la mesa de centro y se muestra un mensaje en la pantalla que reza: "Es complicado. Más, pronto".

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El comercial ha llamado la atención de internautas, quienes alegan que el material es provocativo y alude a la tensa situación que vive la familia Beckham. Además, algunos consideran que Brooklyn ha hecho lo que le critica sus padres, usar el conflicto familiar y monetizar con él.

Distanciamiento

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, en enero el modelo y chef rompió el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", inicia Brooklyn.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

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