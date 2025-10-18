Can Bordoy: lujo verde de Palma, España

Palma de Mallorca vive un despertar silencioso: el turismo de lujo ya no se mide en estrellas, sino en experiencias sostenibles. En ese mapa, Can Bordoy Grand House & Garden se ha convertido en uno de los epicentros de esta nueva forma de hospitalidad que combina historia, diseño y conciencia ambiental.

Tuve la oportunidad de visitarlo recientemente y comprobar por qué este refugio, escondido entre las callejuelas del casco antiguo, es hoy uno de los nombres más mencionados en las guías internacionales. Su fachada discreta no anticipa lo que sucede dentro: un universo de calma, jardines secretos y una arquitectura que respeta el pasado mientras abraza el presente con elegancia contemporánea.

El jardín interior, corazón del hotel, es más que un espacio de descanso. Es un pulmón verde que define su filosofía: integrar la naturaleza sin artificios. Allí, entre buganvillas y árboles centenarios, el sonido del agua acompaña los desayunos y las conversaciones pausadas de viajeros que buscan algo más que comodidad: buscan propósito.

Pero la verdadera noticia está en su restaurante Botànic, que ha logrado posicionarse como uno de los referentes de la gastronomía sostenible de Baleares. Bajo la dirección del chef Andreu Genestra, reconocido por su trabajo con productos locales y de temporada, Botànic ofrece una propuesta “plant forward”, centrada en el poder de los vegetales y el respeto al origen de los alimentos.

Degustar su menú es recorrer la isla a través de sus aromas. Desde una crema templada de coliflor con aceite de hierbas mallorquinas hasta un risotto verde con matices de almendra y limón, cada plato parece narrar una historia de equilibrio entre tierra y mar. No se trata solo de comer bien, sino de entender de dónde viene cada ingrediente y por qué importa.

Durante mi visita, el equipo de Can Bordoy explicaba que su meta es convertirse en un modelo de hotel boutique sostenible, con reducción de plásticos, energía renovable y alianzas con productores locales. Una apuesta que no sólo redefine el lujo, sino que marca tendencia en la hospitalidad europea.

Cuando la tarde cae, el jardín se ilumina suavemente y la ciudad parece detenerse afuera. Can Bordoy no busca impresionar: busca emocionar. Es un refugio donde el lujo huele a lavanda, suena a agua y se saborea con conciencia.

Salir de allí fue como abandonar un sueño vegetal. Palma volvía a su ritmo, pero algo quedaba claro: el futuro del turismo de lujo será verde, y Can Bordoy ya lo está escribiendo.

FUENTE: @viajesent