sábado 18  de  octubre 2025
VIAJES

Can Bordoy: lujo verde de Palma, España

Palma de Mallorca vive un despertar silencioso: el turismo de lujo ya no se mide en estrellas, sino en experiencias sostenibles

Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España.&nbsp;

Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España. 

Cortesía/ @canbordoygrandhouse vía Lorna Collante
Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España.&nbsp;

Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España. 

Cortesía/ @canbordoygrandhouse vía Lorna Collante
Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España.&nbsp;

Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma de Mallorca, España. 

Cortesía/ @canbordoygrandhouse vía Lorna Collante
Por LORNA COLLANTE

Palma de Mallorca vive un despertar silencioso: el turismo de lujo ya no se mide en estrellas, sino en experiencias sostenibles. En ese mapa, Can Bordoy Grand House & Garden se ha convertido en uno de los epicentros de esta nueva forma de hospitalidad que combina historia, diseño y conciencia ambiental.

Tuve la oportunidad de visitarlo recientemente y comprobar por qué este refugio, escondido entre las callejuelas del casco antiguo, es hoy uno de los nombres más mencionados en las guías internacionales. Su fachada discreta no anticipa lo que sucede dentro: un universo de calma, jardines secretos y una arquitectura que respeta el pasado mientras abraza el presente con elegancia contemporánea.

Lee además
Flyer oficial del tour 2026 de La Oreja de Van Gogh.
MÚSICA

La Oreja de Van Gogh anuncia gira por España en 2026
Frankie de Jong, del FC Barcelona, y sus compañeros asisten a un entrenamiento en el Coliseo de Los Ángeles, California, el 25 de julio de 2023, un día antes de su partido del Soccer Champions Tour contra el Arsenal en el Sofi Stadium de Los Ángeles. 
Fútbol

Barcelona amarra a uno de sus mejores jugadores hasta 2029

El jardín interior, corazón del hotel, es más que un espacio de descanso. Es un pulmón verde que define su filosofía: integrar la naturaleza sin artificios. Allí, entre buganvillas y árboles centenarios, el sonido del agua acompaña los desayunos y las conversaciones pausadas de viajeros que buscan algo más que comodidad: buscan propósito.

Pero la verdadera noticia está en su restaurante Botànic, que ha logrado posicionarse como uno de los referentes de la gastronomía sostenible de Baleares. Bajo la dirección del chef Andreu Genestra, reconocido por su trabajo con productos locales y de temporada, Botànic ofrece una propuesta “plant forward”, centrada en el poder de los vegetales y el respeto al origen de los alimentos.

Degustar su menú es recorrer la isla a través de sus aromas. Desde una crema templada de coliflor con aceite de hierbas mallorquinas hasta un risotto verde con matices de almendra y limón, cada plato parece narrar una historia de equilibrio entre tierra y mar. No se trata solo de comer bien, sino de entender de dónde viene cada ingrediente y por qué importa.

Durante mi visita, el equipo de Can Bordoy explicaba que su meta es convertirse en un modelo de hotel boutique sostenible, con reducción de plásticos, energía renovable y alianzas con productores locales. Una apuesta que no sólo redefine el lujo, sino que marca tendencia en la hospitalidad europea.

Cuando la tarde cae, el jardín se ilumina suavemente y la ciudad parece detenerse afuera. Can Bordoy no busca impresionar: busca emocionar. Es un refugio donde el lujo huele a lavanda, suena a agua y se saborea con conciencia.

Salir de allí fue como abandonar un sueño vegetal. Palma volvía a su ritmo, pero algo quedaba claro: el futuro del turismo de lujo será verde, y Can Bordoy ya lo está escribiendo.

FUENTE:  @viajesent

Temas
Te puede interesar

EEUU insiste en que España debe comprometerse con el 5% en gasto militar; Trump amenaza con aranceles

¿Fue un error el apoyo de España a la independencia de Estados Unidos?

París expone muestra sobre el Gran Delfín, padre del rey Felipe V de España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Captura de pantalla de un video DDC TV que muestra el estado del hotel Isla de Cuba, en La Habana.  video
LA HUELLA DEL CASTRISMO

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
TESTIMONIO

De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

Te puede interesar

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania