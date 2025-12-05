Tony Succar y su orquesta ponen a bailar a los Kiwanis

MIAMI.- Los Kiwanis de la Pequeña Habana celebran 50 años de fundados y la organización lo celebra con una gala benéfica el 6 de diciembre en Jungle Island, a las 7:30 pm.

“Para mí es un gran honor, porque tenemos mucha historia con los Kiwanis. Una de las primeras veces que tuve una actuación importante en Miami con mi orquesta fue porque me dieron la oportunidad de actuar en Calle Ocho. Eso fue hace mil años cuando aún estaba en la universidad. Desde entonces hemos tenido una relación increíble”, recordó el percusionista y compositor.

Succar también destacó la labor social que realiza la organización.

“Y he visto la importancia que los Kiwanis en la comunidad, todo lo que hacen por los niños. La misión de la organización es muy bonita y llegar a los 50 años en cualquier cosa es muy difícil. Ya han pasado por varias generaciones, entonces que continúen esa tradición. Y que me escojan para celebrar ese momento, me llena de orgullo”, dijo el músico.

Para la gran fiesta de celebración de los 50 años del club, el ganador del Latin Grammy adelantó que preprara una velada inolvidable que incluye la actuación de su madre, Mimy Succar.

“Vamos a preparar un repertorio muy especial, porque sé que la gente va a querer bailar mucho. Y lo de nosotros es la salsa, entonces va a ser muy bailable y energético, con toda la orquesta, 15 músicos en el escenario. También va a cantar mi mamá”, anticipó.

“Le ha ido muy bien a Mimy Succar con su nuevo proyecto, que grabó con Gloria Estefan; se ganó dos Grammy. Entonces está súper de moda la versión que hizo de Bemba colorá. Así que vamos a tocar esa música tan querida por la comunidad cubana, pero también voy a traer un poco de Michael Jackson, porque hice un proyecto sobre su música. Un repertorio muy variado, con una mezcla de lo que es la salsa, la tradición y el sonido de Miami, que es mucha fusión por todas las culturas e influencias musicales que tenemos acá; eso siempre ha caracterizado a Miami”, agregó.

El músico nacido en Perú y criado en Miami, adonde llegó con dos años, recordó por qué apostó por el sonido que defiende desde sus inicios en la música.

“Yo siempre amé la salsa, porque mis padres tenían una orquesta. Comencé tocando con ellos, a los 13 años, en fiestas privadas. Mi papá es coleccionista de instrumentos y le encanta comprar instrumentos usados que encuentra online. Entonces, en el comedor de la casa estaban todos ahí, una conga, un timbal. Me acuerdo de que mi cuando me mostró un timbal, me impresionó ese instrumento. Y cuando comenzamos a tocar con la orquesta, la salsa era lo que más sentía. Así que escogí la salsa gracias a mi padre, en realidad, porque en Miami crecí escuchando música americana en el colegio, hip hop, un poco de rock, música urbana, pero en la casa siempre se escuchaba salsa. Así nació mi pasión por el timbal y la percusión”, contó.

“Después vi a Tito Puente y me impresionó mucho. Y desde entonces esa pasión siempre ha estado ahí. Es algo que uno siente en el corazón cuando toca un instrumento, algo que hace sentir al músico. El timbal siempre me ha hecho sentir con un poder increíble al comunicar mis sentimientos y emociones. Por eso me gusta muchísimo ese instrumento”.

Asimismo, resaltó cómo la música cubana ha influenciado el legado familiar.

“Mi mamá ha sido siempre fanática a morir de Celia Cruz. Para ella, Celia fue la más grande. Así que, al cantar en Miami, no pueden faltar Carnaval, Químbara o Bemba colorá, temas clásicos que la gente ama. Y eso es Miami. Los peruanos somos súper salseros, para que sepan, igual que los colombianos”, afirmó.

“Así que la combinación de ser peruano y haber crecido en Miami escuchando a Carlos Oliva, Willy Chirino, Miami Sound Machine, en esa época cuando llegamos en 1988, fue el soundtrack (banda sonora) de nuestras vidas”, añadió el músico, de 39 años.

Succar reveló que preparan un nuevo álbum, del cual ofrecerán un adelanto al público la noche del sábado.

“Estamos justamente en el proceso de desarrollar un nuevo disco. Tal vez vamos a darle una pista de lo que viene, porque nos gusta sorprender al público. También vamos a compartir escenario con Leslie Cartaya, una artista a quien admiro mucho. Será una noche especial donde se va a escuchar de todo, con muchas emociones. Queremos hacer algo bonito, memorable, sobre todo, festivo, porque hay que festejar esos 50 años, que solo se cumplen una vez”.

“Estoy haciendo un disco con ella (Mimy Succar), pero, al mismo tiempo, estoy desarrollando uno mío con diferentes artistas. Cada cinco años, hago un disco en el que invito a muchos colegas. El último fue Más de mí, que ganó dos Latin Grammy en 2019. Y me he demorado un poco, porque en los últimos dos años me dediqué a desarrollar a mi mamá como artista y a hacer su disco, que fue un éxito. Ahora ya tiene su fanaticada y preguntan más por ella que por mí cuando voy a conciertos, me quitó el trabajo (risas). Pero es algo muy bonito, saber que lo pude hacer como un regalo para ella. Mucha gente ha conectado, porque creo que el proyecto lleva un mensaje de familia, cultura y tradición”.

Sobre cómo es la experiencia de trabajar en familia, comentó:

“La vida es corta y hay que disfrutar de esos momentos, porque algún día será muy tarde. Mis padres no van a estar por siempre. Queremos hacer muchas cosas y estamos disfrutando de este momento. Claro, hay cosas lindas y otras difíciles, peleas familiares que a veces pasan, hemos salido al escenario un poco peleados; eso la gente no lo va a ver en las redes. Y pueden creer que somos la familia perfecta, pero no es así. Somos como todas las familias. Pero es importante poner a Dios en el centro de todo y tener mucha fe, porque es lo que hará que todo funcione y haya armonía”.