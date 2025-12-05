PJ Kids, lo nuevo del dúo Periko y Jessi León

MIAMI.- Periko y Jessi León continúan celebrando una nueva etapa en sus vidas. El dúo conformado por el cantautor peruano y la cantante de origen argentino se propone conquistar nuevos públicos, en especial, a la audiencia infantil, ahora que el pequeño Milo se une al proyecto musical.

La pareja había decidido poner en pausa su carrera unos años atrás ante la noticia de que serían padres por primera vez. Luego, al descubrir el talento que crecía en casa, quisieron hacer de la música una aventura familiar que dieron por nombre PJ Kids.

“Él fue la razón por la que todo esto comenzó. Nosotros decidimos, después de muchos años, en el 2020, pausar nuestra carrera. Justamente en pandemia estaba embarazada de este niño talentosísimo. Y dijimos: vamos a probar e incursionar en un nuevo rubro dentro de la música, pero desde el lado de desarrollar talentos, producir artistas, y creamos PJ Records, donde en los últimos cinco años se ha hecho un gran trabajo, con artistas nominados al Grammy, viajes”, contó Jessi León en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Mientras tanto nuestro hijo iba creciendo, mostrándonos ese talento que lleva en la sangre, como si hubiera venido de otra vida tocando música como un profesional. Y se convirtió en tremendo baterista. Un día estábamos tocando en la sala, y Periko y yo nos miramos y dijimos: tenemos una banda en casa”, agregó.

Periko, por su parte, recuerda que todo cambió cuando le compraron a Milo su primer instrumento musical.

“Milo empezó a crecer y siempre le ponía música, de Michael Jackson, canciones clásicas de Queen, le gustaba mucho Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers. Y él iba mucho al beat, o sea, marcaba. Y decía: ‘¡Qué raro este nene!’. Le salía como de causalidad, pero le ponía más canciones y así descubrimos que tenía mucho oído percutivo. Entonces, íbamos al estudio a grabar y él, de frente, iba para la batería y jugaba con los ritmos”, contó Periko.

“Cuando cumplió 3 años, le compramos su batería chiquita y ahí cambió todo. Yo me puse a tocar la guitarra con él y Jessi cantaba. Y ahí dijimos: tenemos una banda en casa. Y entonces comencé a entrenarlo. Hace casi un año que dijimos: vamos a poner la agencia en pausa para dedicarnos a nosotros mismos. Y este año regresamos con todo, pero con un proyecto infantil de papá, mamá e hijo, llamado PJ Kids”, agregó el cantante.

Hecho en casa, que vio la luz en mayo, es el disco debut de PJ Kids. El material, con el que la familia expande su audiencia, incluye videos animados.

“Es nuestro primer álbum como PJ Kids junto a Milo. Cada canción tiene un video animado en nuestro nuevo canal de YouTube, que hemos comenzado desde cero y ha crecido muchísimo. Ya vamos por más de 3 millones de vistas, con un montón de suscriptores que se van uniendo a esta comunidad que estamos creando, de padres que ahora se interesan porque sus hijos toquen la batería, bailen o canten”, dijo Jessi.

La madre de Milo asegura que el pequeño de 5 años es el protagonista de esta nueva etapa que vive la familia.

“El verdadero influencer es nuestro hijo. Se ha abierto una nueva puerta a mucha felicidad y cosas bonitas en el camino. A partir de este proyecto también estamos creando muchísimo contenido familiar, que ya lo veníamos creando naturalmente, pero ahora de una manera más seria en el canal. Se ponen muchos videos de Milo tocando la batería, de nosotros interactuando en familia. Y es muy bonito. Tratamos de sacar canciones nuevas a cada dos semanas”, expuso Jessi.

“Aparte del álbum Hecho en casa, estamos sacando clásicos como La Bamba, y ahora viene Chuchua, que es una canción infantil muy conocida, cantada por el gran Piñón Fijo de Argentina. Así que estamos emocionadísimos. Y después viene mucha música original, que vamos a sacar para Navidad”, agregó la artista.

Otro logro que celebran son las presentaciones de PJ Kids. La próxima es el domingo 7 de diciembre, en el James L. Knight Center, donde actúan como invitados de la agrupación Los Pica Pica.

“Lo más importante de todo esto es que se nos abrieron muchas puertas para hacer shows en vivo. Tenemos uno que nos emociona mucho en un teatro grande con Pica Pica y las Payasitas Nifu Nifa. Será algo bastante único para un nene de 5 años haciendo algo tan especial”, adelantó Jessi.

El debut de Milo ante la industria musical fue en The Fillmore, en Miami Beach, cuanto tocó a pedido de una fundación.

“Nos invitaron a una fundación que se llama Musicians on Call, donde estuvo Juanes, Fonseca, mucha gente de la industria. Fue su primer show con PJ Kids. Fonseca, a quien admiramos muchísimo, nos decía en el camerino que le parecía lindo que incluyéramos a nuestro hijo. Después nos enteramos de que él también está invitando a su hijo, que tiene 8 años, a tocar la batería en sus shows. Milo se transforma en concierto, en vivo, y lo hace bien. Esso es lo que le decía a mi esposa: si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien”, dijo Periko.

PJ Kids se prepara para lo que será un segundo álbum, que llegará en 2026. En cuanto a si el dúo Periko y Jessi León retomará su esencia musical, aun no lo definen.

“No tenemos claro la respuesta. Te diría que sí, pero no quiero mentir, porque este proyecto es algo que nació de una manera tan saludable, tan honesta, con un propósito tan bonito de unir en familia, que hoy es la prioridad y lo que queremos hacer, mientras la gente esté respondiendo tan bien como lo ha venido haciendo. Nosotros hemos tocado en el Miami Children's Museum. Estamos haciendo muchos shows en indoor playgrounds (patios de juego) de todo Miami. Estamos cumpliendo un sueño en familia de crear una comunidad. Y eso es lo más bonito”, dijo Jessi.

“Ver a mi hijo con solo 5 años ya en la batería es increíble, una bendición gigante que les deseo a todos los músicos que tengan hijos y que toquen con ellos, porque es inexplicable y divertido. Estamos influenciando a otros. Estoy feliz con lo que estamos haciendo y con la respuesta de la gente”, añadió Periko.

Y como los padres suelen soñar con el futuro de sus hijos, el papá de Milo no es la excepción.

“Uno de mis sueños es que Milo tenga su propia su propia banda con niños, también hijos de artistas; seria espectacular, hermosísimo. Estamos súper conscientes de lo que estamos haciendo y queremos que dejar un legado para que él entienda de qué estamos hablando, sin dejar de ser niño. A él también le gusta el fútbol, quiere ser como Messi. Así que todos los días juega fútbol y tocamos batería. También pintamos y armamos legos. Siempre estamos juntos”.