Cazzu cierra el 2025 con un logro anhelado: su propia casa

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- El 2025 fue un año cargado de emociones para Cazzu. La artista saboreó éxitos profesionales, como el lanzamiento del álbum Latinaje y la presentación del libro Perreo, una revolución. No obstante, el drama no estuvo ausente. La intérprete expuso en múltiples ocasiones los retos que viven las mujeres al ser madres solteras y compartió su inconformidad con los acuerdos de paternidad compartida que mantiene con Christian Nodal por la pequeña Inti.

Y, en medio del escándalo mediático que se ha derivado específicamente del último punto; la trapera argentina también compartió el reto que supuso alquilar una vivienda en Argentina y los prejuicios a los que se exponía constantemente por su apariencia.

Sin embargo, pese a los múltiples obstáculos que enfrentó este 2025, hoy Julieta Cazzuchelli celebra que culmina el año con la adquisición de una casa propia.

Fue en un carrusel compartido en Instagram, para desearle a sus seguidores unas felices fiestas, que la cantante compartió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. En la misma se aprecia a Cazzu en una casa vacía y con unas llaves en mano, acompañado por el mensaje "MI CASA".

La imagen data del 25 de noviembre.

Reacciones

En los comentarios, seguidores de la artista han celebrado el logro, una meta que sus seguidores saben que ella anhelaba pues en el pasado había expuesto lo difícil que era pagar un alquiler (por los altos costos) y cómo su trabajo lo enfocaba en el bienestar de su hija.

En agosto, Cazzu confesó que no contaba con una casa propia, pese a ser una artista reconocida desde hace algunos años, y expuso los prejuicios de los que ha sido víctima en la búsqueda de un alquiler en donde pueda hacer vida con la pequeña Inti.

"Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no podía seguir pagándolo, estaba carísimo. No quería vivir en un lugar tan caro y dije: ‘Me voy a mudar’, y me mudé", dijo durante una entrevista en el podcast El Flowcast de Héctor Elí.

La intérprete señaló que cuando fue a entregar el departamento la dueña del lugar la trató con desaires, algo que atribuyó a su aspecto: sus tatuajes y su estilo al momento de vestir.

"Cuando fui a entregar mi departamento —imagínate yo vivo con mi hija,tengo un toc un poco con el orden; soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha—, bueno la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme", manifestó.