Celebridades asisten al funeral del diseñador Valentino en Roma

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani durante una sesión fotográfica para la película Valentino: el último emperador, dirigida por Matt Tyrnauer, en Roma el 16 de noviembre de 2009.

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani durante una sesión fotográfica para la película "Valentino: el último emperador", dirigida por Matt Tyrnauer, en Roma el 16 de noviembre de 2009.

AFP/Tiziana Fabi

ROMA.- Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron el viernes en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un "titán de la moda" que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.

"Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar", escribió en Instagram.

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, y la editora de moda Anna Wintour.

La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja.

Pese a ello, muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado "rojo Valentino".

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.

Obituario

Valentino falleció este lunes 19 de enero a los 93 años. El deceso fue confirmado por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, señalaron que la muerte del icónico diseñador ocurrió en su casa de Roma y estuvo rodeado de sus seres queridos.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani (nombre de pila) estudió moda en la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París antes de realizar prácticas con Jacques Fath y Balenciaga.

Previo a debutar con su casa de moda en Roma, trabajó para Jean Dessès y Guy Laroche.

En 1960, conoció a Giancarlo Giammetti, quien además de ser su pareja, se convirtió en su socio comercial.

La marca, si bien estaba posicionándose en la industria, cobró mayor interés luego de que Jackie Kennedy comprara y luciera seis de sus piezas el año posterior al asesinato de su esposo, John F. Kennedy.

