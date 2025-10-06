lunes 6  de  octubre 2025
Céline Dion asiste al concierto de Paul McCartney con sus hijos

Céline Dion fue reconocida por sus fans mientras disfrutaba de la actuación del exbeatle junto a su hijo René-Charles y los gemelos Nelson y Eddy

La cantante canadiense Celine Dion presenta el premio Álbum del año en el escenario durante la 66ª edición anual de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

La cantante canadiense Celine Dion presenta el premio Álbum del año en el escenario durante la 66ª edición anual de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

 

 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante canadiense Céline Dion asistió al concierto de Paul McCartney en Las Vegas junto a sus tres hijos, en una de sus pocas apariciones públicas desde su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, un trastorno autoinmune y neurológico, en agosto de 2022.

La intérprete de 57 años fue reconocida por algunos fans mientras disfrutaba de la actuación del exbeatle junto a su hijo René-Charles, de 24 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 14 años.

En junio, Dion hizo otra visita al Allegiant Stadium, esta vez para disfrutar de la presentación de Coldplay en su gira Music of the Spheres. Durante la velada, la cantante interactuó con el líder de la banda, Chris Martin, quien le dedicó una canción durante el concierto.

"Céline, mi hermosa hermana. Me llenas el corazón de alegría, eres una superestrella. Un aplauso para la legendaria Céline Dion. Te amamos", expresó el intérprete de Yellow luego de que Dion apareciera en la pantalla del recital.

Sus hijos también la acompañaron en esta ocasión, una noche que la canadiense describió como inolvidable en su cuenta de Instagram.

El diagnóstico de Céline Dion

La vocalista de My Heart Will Go On recibió su diagnóstico de persona rígida en 2022, casi seis años después de que su marido y padre de sus tres hijos, René Angélil, muriera de cáncer de garganta.

"En cierto momento, apenas podía caminar y me estaba perdiendo mucho de la vida. Mis hijos empezaron a darse cuenta. Pensé: 'Bueno, ya perdieron a un padre. No quiero que se asusten", confesó Dion en el documental de Prime Video I Am: Celine Dion.

"Les dije: 'Perdieron a su padre, pero mamá tiene una condición y eso es diferente.' 'No voy a morir.' 'Es algo con lo que voy a aprender a vivir'", agregó.

El diagnóstico de persona rígida provoca rigidez muscular progresiva y espasmos musculares dolorosos, desencadenados por ruido, tacto o estrés emocional, entre otros síntomas.

